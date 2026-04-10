Centro di documentazione Colle Gallo consegnati gli spazi alla soprintendenza

Nella giornata di oggi si è svolta la consegna ufficiale degli spazi destinati al Centro di documentazione “Millenni a Colle Gallo” tra il Comune di Chieti e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. I locali sono stati trasferiti dalla amministrazione comunale alla gestione della soprintendenza, che si occuperà della loro gestione e utilizzo. La consegna si è svolta in modo formale, con la firma di documenti e la presenza di rappresentanti di entrambe le istituzioni.

Passaggio di consegne ufficiale tra Comune di Chieti e soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per i locali destinati al Centro di documentazione “Millenni a Colle Gallo”.Si tratta degli spazi al piano seminterrato del Palazzo municipale in piazza San Giustino, accessibili da via. 🔗 Leggi su Chietitoday.it 'Capitolo 46', spettacolo ispirato alla vera storia del Centro Documentazione Donna di FerraraUn'importante pagina della storia culturale ferrarese prende vita a teatro con uno spettacolo ispirato alla vera storia del Centro Documentazione... Argomenti più discussi: VISITE / APERTURE Arte contemporanea a Colle Val d’Elsa; Convocazione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi - 7 aprile 2026; Colle di Val d’Elsa, nel mese di aprile i musei diventano spazi vivi con Musei per tutti; Colle: centro storico pulito. L’iniziativa dei volontari ha migliorato vie e strade. Centro Millenni a Colle Gallo, consegna ufficiale degli spazi e via all’allestimento multimedialeChieti. Passaggio di consegne ufficiale, stamane, fra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dei locali individuati dal Comune ... abruzzolive.it RIVOLUZIONE PER IL CENTRO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Con un investimento da oltre 1 milione di euro il centro di San Giorgio delle Pertiche sta per cambiare completamente volto. Arriva una rotatoria per mettere in sicurezza di centro della citt - facebook.com facebook Ecco come si allenano i nostri schermidori al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia! Concentrazione allo stato puro. #ItaliaTeam #Scherma #Fencing @Federscherma x.com