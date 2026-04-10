Cento attacchi in dieci minuti | il racconto di un operatore italiano in Libano tra bombardamenti e sfollamenti di massa

Un operatore italiano in Libano ha riferito di aver vissuto un momento di grande tensione, con oltre 100 attacchi in meno di dieci minuti, avvenuti poco dopo l’annuncio di un cessate il fuoco da parte di Stati Uniti e Iran. La regione ha visto un’escalation di violenze, con bombardamenti e sfollamenti di massa che hanno coinvolto diverse aree del paese. La situazione rimane molto complessa e instabile.

Oltre 100 attacchi concentrati in meno di 10 minuti, avvenuti a ridosso del cessate il fuoco annunciato da Stati Uniti e Iran. È quello che è accaduto in Libano. L’attacco, avvenuto senza ordini di evacuazione, ha generato una situazione di caos immediato. «Si sono sentiti i jet, poi le prime bombe, poi il fumo ovunque», racconta a Open Lorenzo Bianco, operatore di AVSI presente a Beirut. «In dieci-quindici minuti era tutto paralizzato: la gente nei parcheggi, negli uffici, senza sapere dove andare». Secondo Bianco, la mancanza di un evacuation order ha aggravato la situazione, impedendo alla popolazione di mettersi al riparo. In questo contesto, sottolinea, «le vittime sono per lo più civili», mentre anche le aree considerate sicure hanno perso qualsiasi capacità di protezione. 🔗 Leggi su Open.online

Gli sfollamenti forzati in Libano sono un crimine di guerraGli attacchi israeliani in Libano hanno costretto più di un milione di persone ad abbandonare le loro case.

Morta per dieci minuti, il racconto shock: “Ho vissuto nel futuro, la morte è una porta”Una storia che sfida ogni spiegazione razionale e che riaccende il dibattito tra scienza e mistero.

Temi più discussi: Beirut massacrata: ieri l'attacco più violento, 100 attacchi in 10 minuti fanno oltre 200 morti; Beirut, oltre 100 attacchi in 10 minuti: scenario apocalittico VIDEO; Libano: oltre 200 morti e 1000 feriti; Libano, Beirut travolta dai raid israeliani: centinaia tra morti e feriti.

Cento bombe in dieci minuti, Beirut sotto l’attacco più violento: Ci hanno colpito senza preavvisoIl racconto dagli ospedali di Beirut dopo il più violento attacco israeliano dall’inizio dell’offensiva. Tra i feriti anche il giovane Zakaria e Youmna, investiti dalle esplosioni mentre erano in ... fanpage.it

In Libano è una carneficina. «Centinaia di morti, colpiti obiettivi civili»Più di cento attacchi con droni, caccia e missili in meno di dieci minuti, con il fuoco concentrato sui principali quartieri di Beirut. Una carneficina nel giorno in cui la popolazione sperava che la ... msn.com

L'ISTITUTO PASTER A TEHERAN È STATO DISTRUTTO DAGLI ATTACCHI AEREI AMERICANI-ISRAELIANI. L'ISTITUTO È STATO UN CENTRO DI RICERCA MEDICA E PRODUZIONE DI VACCINI PER QUASI CENTO ANNI. - facebook.com facebook

Ieri l’IDF ha completato il più grande attacco coordinato contro Hezbollah dall’inizio dell’Operazione Roaring Lion, colpendo oltre 100 centri di comando, siti militari e asset strategici a Beirut, Beqaa e nel sud del Libano. Negli attacchi, oltre 200 terroristi di Hez x.com