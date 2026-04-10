Cento anni di speleologia pisana - Il lato oscuro della biodiversità
Per celebrare i cento anni di speleologia pisana, presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Scienze della Terra, Aula C, si terrà un incontro dedicato ai chirotteri. Il dottor Paolo Agnelli, zoologo di fama internazionale, sarà presente per illustrare aspetti legati alla biodiversità di questi mammiferi volanti. L’evento si concentra sul ruolo di queste creature nel mondo sotterraneo e sulla loro presenza nel territorio locale.
Presso l'Università di Pisa, Dipartimento di Scienze della Terra, Aula C, il dott. Paolo Agnelli, noto zoologo di fama internazionale, ci parlerà del mondo dei chirotteri. I nostri Monti Pisani sono un ottimo rifugio per pipistrelli di molte specie, è un'ottima occasione per conoscere meglio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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