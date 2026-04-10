Centinaia di ragazzi in campo per il torneo di calcio a 7 ' Titan League' Un esempio di partecipazione giovanile

Martedì si è svolto il torneo di calcio a 7 'Titan League', un evento organizzato dal servizio di Educativa di Strada del Comune di Cesena e gestito dall'associazione Cesena Valle Savio. Centinaia di ragazzi hanno partecipato all'iniziativa, che si è svolta sul campo locale. La manifestazione ha coinvolto numerosi giovani provenienti dalla zona, offrendo loro un’occasione di aggregazione e partecipazione sportiva.

Martedì si è svolto il torneo di calcio a 7 ‘Titan League’, iniziativa promossa nell’ambito del servizio di Educativa di Strada del Comune di Cesena, gestito dall'associazione Cesena Valle Savio. L’evento si inserisce all’interno del più ampio lavoro educativo svolto sul territorio dagli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Acf, l’under 10 al torneo di calcio giovanile inclusivoArezzo, 3 febbraio 2026 – Nella giornata di sabato 31 gennaio, le Pulcine dell’ACF Arezzo hanno preso parte al Torneo di Calcio Giovanile Inclusivo,... Pordenone, malore di massa a un torneo di calcio giovanile: 4 squadre coinvolte, sotto accusa pesto e polloCirca dieci giovanissimi calciatori hanno dovuto recarsi al pronto soccorso, almeno 20 hanno accusato malori più lievi: tutti avevano mangiato pasta... Argomenti più discussi: Marcia della Legalità e Lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia: centinaia di bambini e giovani protagonisti delle iniziative a Corsico; Scopre di essere padre di centinaia di bambini: cosa gli è successo; Centinaia di giocattoli donati alle carceri della Lombardia per accogliere i figli dei detenuti; In Libano è una carneficina. Centinaia di morti, colpiti obiettivi civili. Pescara: Istituto Mecenate dove centinaia di ragazzi costruiscono il futuroUn luogo dove la scuola non è solo studio, ma esperienza, crescita, scoperta. Questo luogo è l’Istituto Mecenate. SCUOLA PARITARIA Il Mecenate è una ... rete8.it Dal carnet delle centinaia di dossierati dalla banda di spioni di Equalize saltano fuori nomi inaspettati. C’è la giornalista del Fatto Selvaggia Lucarelli, l’ex calciatore Bobo Vieri, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ma anche l’ex moglie di Paolo Bonolis, il gio - facebook.com facebook Ogni giorno, in Italia, centinaia di sedicenti imam predicano odio contro l’Occidente e dogmi religiosi incomparabili con la mostra Costituzione all’interno di moschee irregolari, spesso finanziate da gruppi fondamentalisti con milioni di euro provenienti dall’este x.com