Centenario della Sat di Riva | alpinismo e comunità in due appuntamenti

Per celebrare il centenario della Sezione di Riva del Garda, sono stati programmati due eventi che approfondiscono il mondo dell'alpinismo e il ruolo della comunità. Questi incontri sono dedicati a far conoscere meglio le attività e la storia di questa realtà, coinvolgendo appassionati e membri della sezione. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di condividere esperienze e rafforzare i legami tra gli appassionati di montagna.

Il Centenario della SAT – Sezione di Riva del Garda si anima con due appuntamenti che esplorano l'alpinismo contemporaneo e il valore della comunità.Domani, venerdì 10 aprile alle 20.30, nella Sala della Comunità di Riva del Garda, l'alpinista Matteo Della Bordella presenterà il film “Odyssea. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Con due importanti eventi a Cesena si celebra il centenario della nascita di don Oreste BenziNel mese di febbraio a Cesena sono in programma due importanti appuntamenti per celebrare il centenario della nascita di don Oreste Benzi (1925-2025)... Due appuntamenti a Montesilvano in occasione della Giornata della memoriaAnche quest'anno il Comune di Montesilvano celebra la Giornata della memoria con una serie di iniziative legate al ricordo dell'olocausto e della... Temi più discussi: Per il centenario della Sat di Riva del Garda, due incontri sul senso del limite in montagna; I fiori alpini di Piero Coelli per il centenario della Sat; Centenario della Sat di Riva del Garda 1926-2026: Nago e Sat festeggiano; ?Alpinismo e comunità: il centenario della SAT di Riva si anima con Matteo Della Bordella e Odyssea Borealis. Centenario della Sat di Riva: alpinismo e comunità in due appuntamentiDomenica 12 aprile, la SAT di Riva festeggerà il suo secolo di vita con 100 anni in cammino: Nago e SAT festeggiano, una giornata aperta a tutti con escursioni, percorsi in MTB ed e-bike e un ... trentotoday.it Centenario SAT Riva del Garda: alpinismo contemporaneoVenerdì 10 aprile l’incontro con Matteo Della Bordella, domenica a Nago la festa «100 anni in cammino» ... ladigetto.it Centenario SAT Riva del Garda 1926-2026 100 ANNI IN CAMMINO: NAGO E SAT FESTEGGIANO In occasione dei 100 anni della prima gita sociale svolta sul monte Creino il 12 aprile 1926 con foto di gruppo a Nago Domenica 12 aprile 2026 - ore 13:00 Pi - facebook.com facebook