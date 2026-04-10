Cena di classe di Francesco Mandelli | un film originale e innovativo che riesce a rinnovare la commedia italiana

Da ilgiornaleditalia.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Baricco anni fa lanciò il tema dei "Nuovi Barbari" intesi come le generazioni dei nuovi mondi virtuali e digitali e affermando che è il net che conta non il tema. Il reale ridotto (neo-marxianamente) a risultante di più interazioni. In questo caso tale visione allucinatoria e sperimentale del reale si può applicare a questo bel film di un Mandelli regista che ci sorprende per la sua abilità e maturità, anche come sceneggiatore. Un film che rappresenta un cocktail complesso: un po' "Amici miei", un po' Amarcord e "Una notte da leoni", e vi troviamo anche aspetti situazionistici modulari dati appunto dal format della "cena di classe" con compagni che si rivedono dopo 15 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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