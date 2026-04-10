Due operai sono morti questa mattina a Palermo dopo che il braccio di una gru ha ceduto, facendo precipitare nel vuoto il cestello su cui si trovavano. I lavoratori, di 50 e 41 anni, non avevano un contratto regolare e lavoravano senza protezioni. L'incidente è avvenuto in un cantiere della città, causando la caduta e il decesso dei due uomini sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarli.

AGI - Non avrebbero avuto un contratto regolare i due operai - Daniluc Tiberi e Najahi Jaleleddine, rispettivamente di 50 e 41 anni - morti questa mattina a Palermo precipitando nel vuoto dopo che il braccio della gru che sorreggeva il cestello aveva ceduto. E' uno degli elementi raccolti dagli investigatori della Squadra Mobile giunti oggi sul luogo dell'incidente, in via Marturano a Palermo, che indagano assieme ai vigili del fuoco e all'Ispettorato del lavoro. A coordinare le indagini la Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per omicidio colposo. Secondo una prima ricostruzione il braccio telescopico della gru - che sorreggeva un carrello con gli operai - avrebbe ceduto, piegandosi e lasciando cadere nel vuoto il carrello dall'altezza del decimo piano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cede il 'braccio' di una gru: morti due operai a Palermo, erano in 'nero' e senza protezioni

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