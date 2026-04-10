Cecchini di Sarajevo Guido Salvini al GdI | Civili come animali da cacciare i tiratori privi di qualsiasi empatia umana

Da ilgiornaleditalia.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giornale d'Italia, dopo aver intervistato Ezio Gavazzeni, autore del libro 'I cecchini del weekend' e colui che ha il merito di aver ricostruito la vicenda, ha raccolto la testimonianza di Guido Salvini, ex magistrato e ora avvocato, che ha collaborato con Gavazzeni nell'inchiesta Continua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cecchini di sarajevo guido salvini al gdi civili come animali da cacciare i tiratori privi di qualsiasi empatia umana
© Ilgiornaleditalia.it - Cecchini di Sarajevo, Guido Salvini al GdI: "Civili come animali da cacciare, i tiratori privi di qualsiasi empatia umana"

Cecchini di Sarajevo, Ezio Gavazzeni al GdI: "Civili uccisi come fosse una battuta di caccia, Sismi sapeva ma non è intervenuto"Negli anni '90, durante il drammatico assedio di Sarajevo, la popolazione era vittima dei cecchini serbo-bosniaci, i quali sparavano su chiunque...

Turisti “cecchini” a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: “Sparava a civili inermi”Si sarebbe vantato con altre persone di essere andato a “fare la caccia all’uomo” nella Sarajevo assediata degli anni Novanta.

Temi più discussi: Intersezioni 2026: Presentazione del libro 'I cecchini del weekend', con l'autore Ezio Gavazzeni; Ezio Gavazzeni: Ben vestiti. Con fuoristrada, rolex e armi costose. Insomma, con molti soldi. Vi racconto i cecchini del weekend a Sarajevo; Cecchini a Sarajevo, si allarga l’inchiesta di Milano: un altro uomo convocato dai pm; Cecchini del weekend, al cinema il doc 'Sarajevo Safari' VIDEO.

cecchini di sarajevo cecchini di sarajevo guidoCecchini di Sarajevo, 64enne piemontese è il quarto indagato | Mi arruolai ma non feci il safari umanoL'indagine sui cecchini di Sarajevo si allarga ad un quarto indagato, un 64enne piemontese che ha ammesso di essere andato in Bosnia ... ilsussidiario.net

cecchini di sarajevo cecchini di sarajevo guidoI cecchini del weekend a Sarajevo. Indagato un cacciatore piemontese: C’erano anche ex della FolgoreProcede l’inchiesta sui ’safari umani’ nella Jugoslavia in guerra: gli accusati salgono ora quattro. L’amministrazione della capitale della Bosnia ha già annunciato che si costituirà parte civile. msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.