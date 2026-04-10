Il Giornale d'Italia, dopo aver intervistato Ezio Gavazzeni, autore del libro 'I cecchini del weekend' e colui che ha il merito di aver ricostruito la vicenda, ha raccolto la testimonianza di Guido Salvini, ex magistrato e ora avvocato, che ha collaborato con Gavazzeni nell'inchiesta Continua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cecchini di Sarajevo, Guido Salvini al GdI: "Civili come animali da cacciare, i tiratori privi di qualsiasi empatia umana"

Cecchini di Sarajevo, Ezio Gavazzeni al GdI: "Civili uccisi come fosse una battuta di caccia, Sismi sapeva ma non è intervenuto"Negli anni '90, durante il drammatico assedio di Sarajevo, la popolazione era vittima dei cecchini serbo-bosniaci, i quali sparavano su chiunque...

Turisti “cecchini” a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: “Sparava a civili inermi”Si sarebbe vantato con altre persone di essere andato a “fare la caccia all’uomo” nella Sarajevo assediata degli anni Novanta.

Temi più discussi: Intersezioni 2026: Presentazione del libro 'I cecchini del weekend', con l'autore Ezio Gavazzeni; Ezio Gavazzeni: Ben vestiti. Con fuoristrada, rolex e armi costose. Insomma, con molti soldi. Vi racconto i cecchini del weekend a Sarajevo; Cecchini a Sarajevo, si allarga l’inchiesta di Milano: un altro uomo convocato dai pm; Cecchini del weekend, al cinema il doc 'Sarajevo Safari' VIDEO.

Cecchini di Sarajevo, 64enne piemontese è il quarto indagato | Mi arruolai ma non feci il safari umanoL'indagine sui cecchini di Sarajevo si allarga ad un quarto indagato, un 64enne piemontese che ha ammesso di essere andato in Bosnia ... ilsussidiario.net

I cecchini del weekend a Sarajevo. Indagato un cacciatore piemontese: C’erano anche ex della FolgoreProcede l’inchiesta sui ’safari umani’ nella Jugoslavia in guerra: gli accusati salgono ora quattro. L’amministrazione della capitale della Bosnia ha già annunciato che si costituirà parte civile. msn.com

"Cecchini del weekend" di Sarajevo, c'è un quarto indagato: «Ecco cosa ho visto, ho ancora gli incubi». Chi è l'ex cacciatore piemontese x.com

Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Milano sui “cecchini del weekend”: quattro indagati per omicidi durante l’assedio di Sarajevo (1992-1995). Convocato un 64enne piemontese https://l.euronews.com/fsKh - facebook.com facebook