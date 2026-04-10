Ceccano incontro Asl-Comune | in arrivo l’Ospedale di comunità e la nuova Rems
Una delegazione del Comune di Ceccano, guidata dal sindaco, ha incontrato il direttore generale della Asl di Frosinone per ricevere aggiornamenti sui progetti sanitari in corso. Durante l’incontro sono stati discussi i lavori relativi all’Ospedale di comunità e alla nuova Rems, con un focus sulle fasi di avanzamento e le tempistiche di realizzazione delle strutture.
Una delegazione del Comune di Ceccano, guidata dal sindaco Andrea Querqui, ha incontrato il direttore generale della Asl di Frosinone, dottor Arturo Cavaliere, per avere un aggiornamento sullo stato delle principali opere sanitarie in corso di realizzazione sul territorio.Il confronto si è svolto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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