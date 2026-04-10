Cdp utile netto record di 3,4 miliardi nel 2025

Nel 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha registrato un utile netto di 3,4 miliardi di euro, un record storico rispetto agli anni precedenti. La società ha confermato la sua posizione come elemento chiave nel panorama finanziario italiano, rafforzando la sua presenza nel supporto alle infrastrutture e alle iniziative di sviluppo del Paese. I risultati evidenziano una crescita significativa rispetto agli esercizi passati, consolidando la sua funzione di strumento strategico per l’economia nazionale.

Cassa Depositi e Prestiti archivia il 2025 con risultati senza precedenti, consolidando il suo ruolo di pilastro strategico per l’economia italiana. Nel primo anno del Piano Strategico 2025-2027, la Cassa ha raggiunto l’utile netto più alto della sua storia, toccando quota 3,4 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente. Un dato che non è solo un record finanziario, ma il motore di una potenza di fuoco che ha permesso di impegnare risorse per circa 29,5 miliardi di euro, attivando investimenti complessivi per oltre 73 miliardi grazie a un effetto leva di 2,5 volte. «Il primo anno del nuovo Piano si chiude con un risultato storico che conferma l’efficacia della nostra strategia», ha sottolineato l’amministratore delegato Dario Scannapieco, in conferenza stampa durante la presentazione dei dati 2025 a Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cdp, utile netto record di 3,4 miliardi nel 2025 Cdp, risultati record nel 2025: utile netto di 3,4 miliardi. Il patrimonio netto arriva a 32 miliardi, in crescita del 6 per centoRisultati record per Cassa Depositi e Prestiti che ha chiuso il 2025 con un utile netto di 3,4 miliardi (più 3 per cento rispetto al 2024) e un... Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardiUn utile netto di 3,4 miliardi record per il secondo anno consecutivo e un patrimonio netto che arriva a 32 miliardi, in aumento del 2%. Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardi Temi più discussi: Cdp: utile netto record di 3,4 miliardi; Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 mld (+3%): patrimonio netto a 32 mld (+6%); Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardi; Cdp, nel 2025 utile netto record a 3,4 miliardi. Scannapieco: Sostenuti investimenti per 73mld. Cassa Depositi e Prestiti: nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardiIl dato più rilevante dell'esercizio 2025 è l'utile netto di CDP SpA, che si attesta a 3,4 miliardi di euro (+3% rispetto ai 3,3 miliardi del 2024), segnando il secondo anno consecutivo di risultato r ... tg24.sky.it Cdp, nel 2025 utile netto record a 3,4 miliardi. Scannapieco: Sostenuti investimenti per 73mldNel primo anno dall'avvio del Piano strategico 2025-2027, il gruppo Cassa depositi e prestiti ha impegnato risorse per 29,5 miliardi di euro, con una leva di ... repubblica.it L’utile netto di CDP SpA nel 2025 ha raggiunto il massimo storico di 3,4 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente. Il patrimonio netto sale a 32 miliardi, in crescita del 6%. Nel 2025 abbiamo impegnato a favore di imprese e istituzioni finan x.com GAZA, IL DEPUTATO ARTURO SCOTTO ALLA CDP DI GRASSINA PER PRESENTARE IL LIBRO SULLA FLOTILLA. Importante evento sul territorio del Comune di Bagno a Ripoli, organizzato dal PD locale. - facebook.com facebook