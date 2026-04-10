Cdp nel 2025 utile netto record di 3,4 mld +3% | patrimonio netto a 32 mld +6%

Nel 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha registrato un utile netto di 3,4 miliardi di euro, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Il patrimonio netto si è attestato a 32 miliardi di euro, segnando un aumento del 6%. Questi dati riflettono una crescita rispetto al 2024, anno in cui l’utile netto si era fermato a 3,3 miliardi di euro.

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Cdp ha chiuso il 2025 con un utile netto pari a 3,4 miliardi di euro, in ulteriore aumento (+3%) rispetto al 2024, attestandosi a 3,3 miliardi. L'utile netto consolidato è pari a 5,5 miliardi di euro (6 miliardi nel 2024), in riduzione di 0,5 miliardi principalmente per il minor apporto degli utili da partecipazioni, parzialmente compensati dall'incremento dei margini delle società industriali. Il patrimonio netto di Cdp SpA, pari a 32 miliardi di euro, è in crescita del 6% rispetto al 2024 (30 miliardi) grazie all'utile maturato nell'esercizio, al netto dei dividendi distribuiti in coerenza con le ipotesi di Piano.I Risultati sono stati illustrati dell'Ad che ha descritto l'andamento dei diversi segmenti chiave, dalle imprese alle infrastrutture fino alla PA. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 mld (+3%): patrimonio netto a 32 mld (+6%) Cdp, risultati record nel 2025: utile netto di 3,4 miliardi. Il patrimonio netto arriva a 32 miliardi, in crescita del 6 per centoRisultati record per Cassa Depositi e Prestiti che ha chiuso il 2025 con un utile netto di 3,4 miliardi (più 3 per cento rispetto al 2024) e un... Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardi Temi più discussi: Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 mld (+3%): patrimonio netto a 32 mld (+6%); Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardi; Cdp, nel 2025 utile netto record a 3,4 miliardi. Scannapieco: Sostenuti investimenti per 73mld; CDP, nel 2025 nuovo record per l'utile netto a 3,4 miliardi (3%). Cdp, risultati record nel 2025: utile netto di 3,4 miliardi. Il patrimonio netto arriva a 32 miliardi, in crescita del 6 per centoPresentati oggi i risultati del Gruppo dal Presidente Gorno Tempini e dall’Ad di Cdp Scannapieco insieme ai Vertici dell’azienda, presente anche l’Ad di Cdp Equity Fabio Barchiesi. Nel primo anno dall ... tpi.it Cdp chiude il 2025 con un utile record e rafforza il sostegno a impreseInvestimenti nel sistema Paese per oltre 73 miliardi Roma, 10 apr. (askanews) - Risorse per 29,5 miliardi di euro che, grazie a un effetto leva pari a 2,5 volte, hanno consentito di sostenere investim ... msn.com Da Cdp 2,2 miliardi di dividendi e al ministero dell'Economia un assegno da 1,82 miliardi: la spa fa un utile 2025 record a 3,4 miliardi. L'Ad Dario Scannapieco all'inviata di Class CNBC, @landau_janina: "C'è bisogno di finanza paziente capace di guardare olt x.com Risultati storici raggiunti nel 2025 per Cassa Depositi e Prestiti che raggiunge la vetta di 3,4 miliardi di utili, il patrimonio netto di Cdp cresce del 6% - facebook.com facebook