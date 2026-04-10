Nel 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha registrato risultati finanziari senza precedenti, con un utile netto di 3,4 miliardi di euro, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Il patrimonio netto si è attestato a 32 miliardi di euro, segnando un nuovo massimo storico. Questi dati confermano un anno di performance record per l’ente, che ha chiuso il bilancio con risultati superiori alle aspettative.

Conti da record per Cassa Depositi e Prestiti nel 2025, con un utile netto al massimo storico di 3,4 miliardi di euro (+3% annuo) e un patrimonio netto che ha raggiunto i 32 miliardi. Il cda ha approvato il bilancio e la proposta di dividendo da 2,2 miliardi, di cui circa 1,85 miliardi destinati al Tesoro e 355 milioni alle Fondazioni bancarie, oltre al via libera a nuove operazioni per oltre 1,6 miliardi. Numeri che confermano il ruolo centrale della Cassa nel sostegno all'economia italiana, anche nel primo anno del Piano Strategico 2025-2027, con 29,5 miliardi di risorse impegnate e investimenti attivati per oltre 73 miliardi. L'impatto complessivo delle attività di Cdp nel 2025 ha contribuito per l'1,6% al Pil nazionale e ha generato o preservato circa 500mila posti di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cdp chiude un anno record. L'utile balza a 3,4 miliardi

Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardiUn utile netto di 3,4 miliardi record per il secondo anno consecutivo e un patrimonio netto che arriva a 32 miliardi, in aumento del 2%.

Cdp, risultati record nel 2025: utile netto di 3,4 miliardi. Il patrimonio netto arriva a 32 miliardi, in crescita del 6 per centoRisultati record per Cassa Depositi e Prestiti che ha chiuso il 2025 con un utile netto di 3,4 miliardi (più 3 per cento rispetto al 2024) e un...

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CDP chiude con un utile netto record di 3,4 miliardi e patrimonio a 32 miliardiCassa Depositi e Prestiti chiude il 2025 con risultati storici. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio e il ... primaonline.it

Cdp chiude il 2025 con nuovo record dell'utile netto: 3,4 mld (+3%)Roma, 9 apr. (askanews) - Il gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico dell'utile netto, a 3,4 miliardi di ... notizie.tiscali.it

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