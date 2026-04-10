Oggi si celebra l’ottantesimo compleanno di una figura nota nel mondo dello spettacolo e della musica. Dalla sua infanzia in una città di provincia, è riuscita a diventare un’icona e un manager di successo. La sua carriera si è distinta per scelte controcorrente e per la capacità di reinventarsi nel tempo, mantenendo un ruolo di rilievo nel settore. La sua storia rappresenta un esempio di determinazione e adattamento.

Figlia di un salumiere e di una magliaia, cresce nel Modenese in una famiglia modesta, che viveva in una casa di appena due stanze. Fin da piccola, Caterina è vivacissima e adora inventare filastrocche. A 9 anni, si trasferisce tra Magreta e Sassuolo. Li, dietro la sua scuola, viveva un insegnante di canto; Caselli sogna di diventare una pop star e di vedere il mondo, ma sua madre si oppone fermamente; sarà la zia a sostenerla, aprendo la strada al suo futuro sulle sette note. Dopo un periodo di gavetta come bassista nelle balere emiliane, nel 1966 la svolta: un brano scartato da Celentano diventa il suo, rendendola famosa sulle note rivoluzionarie de «La verità ti fa male, lo so». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Caterina Caselli compie 80 anni: da ragazza di provincia a icona e manager, le lezioni di una vita libera

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Auguri Caterina ! Gli anni non passano mai per te e la tua musica è stata ed è un dono immenso. #caterinacaselli - facebook.com facebook

Ottant'anni di visione, coraggio e musica. Buon compleanno, Caterina Caselli, figura importante della musica italiana e membro della Fondazione Morricone, impegnata nella valorizzazione dell’eredità artistica del Maestro Ennio Morricone. #10aprile x.com