A Castellanza, il punto vendita di McDonald’s in viale Borri ha avviato un'iniziativa per fornire 200 pasti alle famiglie della zona attraverso la Mensa del Padre Nostro. L’obiettivo è sostenere le famiglie del territorio con un supporto alimentare diretto, coinvolgendo il punto vendita in un progetto di solidarietà. L’iniziativa coinvolge un’organizzazione locale che distribuisce i pasti alle persone in difficoltà.

Il punto vendita McDonald’s situato in viale Borri a Castellanza ha avviato un programma di sostegno alimentare destinato alla Mensa del Padre Nostro, con l’obiettivo di fornire 200 pasti completi alle famiglie del territorio. L’iniziativa, che ha avuto inizio martedì 7 aprile e proseguirà fino al prossimo 26 maggio, prevede la consegna settimanale di 25 pasti ai volontari dell’organizzazione. L’operazione si sviluppa su un arco temporale di otto settimane, garantendo un flusso costante di risorse assiste i nuclei familiari in difficoltà nella zona. Ogni settimana, il personale della Mensa del Padre Nostro si reca presso il ristorante di viale Borri per il ritiro dei menù, suddivisi per fasce d’età: 10 pasti sono pensati per i bambini, mentre 15 sono destinati agli adulti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castellanza: 200 pasti per le famiglie, l’impegno di McDonald’s

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Il fast food dona 200 pasti a La Mensa del Padre NostroDa martedì 7 aprile e fino al prossimo 26 maggio, per otto settimane, il McDonald’s di viale Borri donerà ogni settimana 25 pasti completi ai volontari dell’organizzazione, che li distribuiranno alle ... legnanonews.com

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