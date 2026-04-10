Castellammare-Licata | bloccati i biglietti per i tifosi di Agrigento

Domani, sabato 11 aprile 2026, si disputerà una partita di calcio allo Stadio Comunale Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo tra le squadre Castellammare ’94 e Licata. I biglietti per i tifosi provenienti da Agrigento sono stati bloccati e non sono più disponibili. La partita si svolgerà sul campo locale e si prevede la presenza di spettatori provenienti dalle rispettive tifoserie.

Domani, sabato 11 aprile 2026, il campo dello Stadio Comunale Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo ospiterà l’incontro di calcio tra Castellammare ’94 e Licata. Per la sfida del Girone A del Campionato di Eccellenza Sicilia, le autorità hanno stabilito che i residenti della provincia di Agrigento non potranno acquistare i biglietti per seguire la squadra ospite. La decisione arriva dopo una valutazione congiunta tra la Prefettura di Trapani e il Questore. Daniela Lupo ha emesso il provvedimento ufficiale, allineandosi alle linee guida stabilite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dal Comitato Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castellammare-Licata: bloccati i biglietti per i tifosi di Agrigento Licata (Agrigento), crolla palazzina di due piani: si scava tra le macerieUna palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata nella serata di... Leggi anche: Rissa e movida violenta a Licata vicino Agrigento, Daspo Willy nei confronti di cinque minorenni