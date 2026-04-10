Casoria | in manette per un caricabatterie 3 arresti dei Carabinieri

A Casoria, tre fratelli sono stati arrestati dai Carabinieri e portati ai domiciliari dopo una lite familiare scoppiata per un caricabatterie. L'intervento delle forze dell'ordine è stato necessario per sedare la situazione e assicurare l'ordine. L'episodio si è verificato in un’abitazione locale, dove le tensioni tra i membri della famiglia sono sfociate in atti di violenza.

Casoria, lite familiare per un caricabatterie degenera in violenza: tre fratelli ai domiciliari dopo l’intervento dei Carabinieri.. Ogni giorno siamo testimoni di eventi assurdi, che raccontano di persone arrestate per questioni banalissime. Porte di celle spalancate per comportamenti evitabili, discutibili e frutto di princìpi spesso incomprensibili. Dal tabaccaio che fugge col gratta e vinci milionario di un’anziana al 35enne che incendia l’auto dello zio per 10 euro. Dal detenuto ai domiciliari che, in diretta su Tik Tok, si filma mentre passeggia in strada al 34enne che si fa largo nel traffico trasmettendo il suono della sirena da una cassa bluetooth. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Casoria: in manette per un caricabatterie, 3 arresti dei Carabinieri Leggi anche: Casoria, rissa tra fratelli per un caricabatterie: tre arresti Rissa per il caricabatterie a Casoria, tre fratelli si affrontano a colpi di tegole e coltelli: arrestatiUno dei tre fratelli ha insultato la madre e, quando gli altri due figli sono intervenuti per difenderla, tra i tre è scoppiata una violenta rissa. Lite familiare per un caricabatterie, in manette tre fratelliCASORIA. Lite familiare per un caricabatterie, in manette tre fratelli. È pomeriggio quando i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria intervengono in via Martiri D’Otranto. Un uomo è su una t ... ilroma.net Rissa tra tre fratelli per un caricabatterie: tutti in manetteÈ pomeriggio quando i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria intervengono in via Martiri D’Otranto. Un uomo è su una tettoia e sta lanciando alcune tegole contro altri due. Sono fratelli. Un ... napolitoday.it