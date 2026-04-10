Tre senatori americani hanno inviato una lettera a Bill Zanker, organizzatore del lancio di una memecoin collegata a Trump, per chiedere dettagli sulla presenza del Presidente al pranzo esclusivo programmato per il 25 aprile a Mar-a-Lago. La comunicazione si concentra sulla partecipazione del Presidente all’evento e sulla relazione con la moneta digitale. Non sono state rese pubbliche ulteriori informazioni sui contenuti della richiesta o sulle eventuali risposte ricevute.

Tre senatori americani hanno inviato una comunicazione formale a Bill Zanker, l’organizzatore dietro il lancio della memecoin legata a Trump, per chiedere chiarimenti sulla reale partecipazione del Presidente al pranzo esclusivo previsto per il 25 aprile a Mar-a-Lago. La richiesta arriva mentre le clausole scritte nei termini e condizioni del sito ufficiale del token suggeriscono che la presenza del leader potrebbe non avvenire o che l’intero evento potrebbe essere annullato in qualsiasi momento. L’atmosfera attorno alla conferenza crypto si fa densa di interrogativi politici. Elizabeth Warren, Richard Blumenthal e Adam Schiff hanno puntato il dito contro la strategia promozionale utilizzata per attirare investitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Trump: i senatori indagano sulla memecoin e il gala di Mar-a-Lago

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Trump e il caso Epstein. Per vedere il servizio completo di @laviniaorefici visita @MedInfinityIT #quartarepubblica x.com