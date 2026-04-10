Il Tribunale di Roma ha deciso di archiviare l’indagine riguardante alcuni giornalisti di Report coinvolti nel caso Sangiuliano-Boccia. La decisione chiude definitivamente uno dei filoni più discussi legati a questa vicenda giudiziaria. La vicenda aveva attirato l’attenzione pubblica e mediatica, portando a diverse polemiche e approfondimenti sul ruolo dei giornalisti nel contesto delle inchieste giudiziarie.

Il Tribunale di Roma mette definitivamente la parola fine a uno dei filoni più accesi scaturiti dall’intricato affaire Sangiuliano-Boccia. Con un’ordinanza depositata il 9 aprile 2026, il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale Ordinario di Roma, la dottoressa Rosamaria De Lellis, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e dell’inviato Luca Bertazzoni. Le origini della vicenda e l’accusa. Il caso affonda le sue radici alla fine del 2024. L’8 dicembre la trasmissione d’inchiesta di Rai 3 manda in onda “in minima parte” l’audio di una conversazione privata avvenuta tra l’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie Federica Corsini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Sangiuliano-Boccia: il Tribunale di Roma archivia l’inchiesta sui giornalisti di Report

Caso Sangiuliano, Report: il Tribunale annulla la sanzione del Garante della privacyLa trasmissione aveva diffuso l’audio di una telefonata tra l’ex ministro e la moglie.

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Temi più discussi: Caso Sangiuliano, Claudia Conte parlò così di Maria Rosaria Boccia: Per avere successo è stata pronta a tutto, anche al ricatto; VIDEO | Quella volta che Claudia Conte parlò di Boccia-Sangiuliano: Grave far cadere un ministro; Claudia Conte sul caso Boccia-Sangiuliano: Da giovane donna mi dispiace vedere che è stata pronta a tutto pur di emergere; Minacce via mail a Sangiuliano. Lui: Clima politico degenerato in parole d'odio.

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Caso Sangiuliano, i pm di Roma chiudono l’indagine sull’audio privato: Boccia e Tarallo verso il processoNon avendo ancora visionato gli atti di indagine, ogni commento nel merito sarebbe superfluo e fuori luogo. Quello che posso ribadire con certezza è la mia estraneità ad ogni condotta contraria alla ... affaritaliani.it

SORGI, IL CASO CLAUDIA CONTE-PIANTEDOSI,LE DIFFERENZE CON LA VICENDA SANGIULIANO-BOCCIA x.com

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