A pochi mesi dall’incidente avvenuto a Pietracatella, si registra un cambio di strategia difensiva nel procedimento legale. Gianni Di Vita, padre e marito delle due persone decedute, ha affidato la propria difesa a un nuovo avvocato. La vicenda riguarda il procedimento penale avviato dopo il tragico evento verificatosi alla fine di dicembre.

Un cambio di strategia legale coinvolge Gianni Di Vita, il padre e marito delle due vittime del tragico evento avvenuto a fine dicembre a Pietracatella. L’avvocato Arturo Messere ha comunicato la rinuncia al mandato nei confronti dell’uomo, che era stato precedentemente ascoltato come testimone in merito alla morte di Antonella Di Ielsi e della quindicenne Sara Di Vita. La decisione arriva mentre la Procura di Larino sta conducendo indagini approfondite per duplice omicidio premeditato, basandosi sulla presenza di ricina nei campioni biologici delle defunte. Il passaggio di consegne nella difesa di Di Vita vedrà l’intervento dell’avvocato Vittorino Facciolla, figura con esperienza politica locale, nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Pietracatella: cambio di difesa per il padre delle vittime

Leggi anche: Giallo di Pietracatella, il mistero si infittisce. Colpo di scena: l’avvocato del marito e papà delle vittime rinuncia all’incarico

Caso Pietracatella: maratona di interrogatori per il duplice omicidioGli investigatori della questura di Campobasso hanno programmato per la giornata di giovedì 9 aprile una nuova sessione di interrogatori legati al...

Temi più discussi: Madre e figlia morte a Natale in Molise, svolta clamorosa: ricina nel sangue, è omicidio; Madre e figlia avvelenate dalla ricina, interrogati Gianni e Alice di Vita. Esiti su autopsia solo entro la fine di aprile; Madre e figlia morte dopo il cenone di Natale, non fu intossicazione. Nuova inchiesta per omicidio: la svolta con le ultime analisi; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita: la ricina agisce entro 10 ore. I regali e i pasti prima del malore. Il legale: E se fosse stato un caffè?.

Ricina a Pietracatella, ancora sotto sequestro la casa in cui sono state avvelenate madre e figlia. Il caso passa alla Procura di LarinoGli investigatori torneranno nella casa mai dissequestrata della famiglia Di Vita per cercare nuovi elementi alla luce della clamorosa svolta nelle indagini che ora ruotano attorno a un avvelenamento ... primonumero.it

Pietracatella: madre e figlia avvelenate con la ricina, interrogatori del padre e della figlia nell’inchiestaIl padre e l'altra figlia sono stati interrogati nell'inchiesta sull'avvelenamento da ricina che ha ucciso madre e figlia a Pietracatella. Le indagini avanzano. lamilano.it

CASO PIETRACATELLA: ASCOLTATI IN QUESTURA IL PADRE E LA FIGLIA MAGGIORE. Si riaccendono i riflettori sull’inchiesta che ha sconvolto il Molise. Nella giornata di oggi, Gianni Di Vita e la figlia Alice sono stati sentiti negli uffici della Questura - facebook.com facebook

“Forse volevano uccidere tutta la famiglia”. Il caso ricina di #Pietracatella è un giallo inquietante #2aprile #iltempoquotidiano x.com