Il tribunale di Torino ha pronunciato le prime sentenze in merito all’incidente avvenuto nell’autunno del 2024, quando una neonata di due mesi fu trasportata clandestinamente dal Marocco in Italia inserita in una busta della spesa. L’episodio ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, portando all’apertura di un procedimento legale contro i responsabili del viaggio. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e indagini sulla tratta di migranti.

Il tribunale di Torino ha emesso le prime sentenze relative al tragico episodio dell’autunno 2024, quando una neonata di appena due mesi fu condotta in Italia clandestinamente dal Marocco all’interno di una busta della spesa. L’udienza preliminare ha portato a condanne per favoreggiamento, un patteggiamento e il rinvio a giudizio per i soggetti coinvolti nella gestione e nel trasporto della piccola, la cui incolumità era stata messa a rischio da metodi di viaggio disumani. Dalle falsificazioni documentali al tragico viaggio via mare. La ricostruzione dei fatti emersa durante l’iter giudiziario delinea un piano orchestrato per aggirare i controlli alle frontiere attraverso l’uso di documenti di nascita contraffatti in Marocco, atti che attribuivano alla bambina un legame di parentela inesistente con la coppia che la guidava verso l’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso neonata nella busta: Torino condanna i responsabili del viaggio

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