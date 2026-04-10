Caso Leonardo | il governo stravolge la difesa con il Manuale Cencelli

Il governo ha deciso di rimuovere il manager alla guida di una delle principali aziende pubbliche italiane, sostituendolo con un nuovo incarico. Questa scelta ha portato a un cambio di strategia e di gestione all’interno dell’ente, coinvolgendo anche le modalità di nomina e di accesso alle posizioni di leadership. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni sul ruolo delle decisioni politiche nelle nomine di enti pubblici strategici.

La gestione delle grandi aziende pubbliche italiane ha subito un brusco cambio di rotta con la rimozione di Cingolani dalla guida di Leonardo, una decisione che trascende la semplice rotazione manageriale per toccare le fondamenta della politica nazionale. Il provvedimento, comunicato in modo repentino attraverso i canali del Mef, segna un punto di rottura tra le esigenze industriali e le necessità di spartizione politica all’interno della coalizione di governo. Il caso Leonardo e la fine dell’approccio internazionale. L’allontanamento di Cingolani da Leonardo non può essere letto come un mero atto amministrativo, data la natura stessa del profilo rimosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Leonardo: il governo stravolge la difesa con il Manuale Cencelli Cencelli, l'uomo chiamato 'Manuale'AGI - C’è un manuale che non si studia all’università, ma che ha insegnato a generazioni di politici come stare a galla. Leggi anche: Se il manuale Cencelli africano regala al sultano Infantino il peggior spettacolo del mondo Temi più discussi: Di Foggia presidente Eni, Mariani al posto di Cingolani a Leonardo: ecco le nomine del governo; Leonardo: il governo vuole fare fuori Cingolani, il mercato dice no; Il governo ha deciso: Cingolani verso l'addio a Leonardo; Leonardo, governo potrebbe sostituire AD Cingolani - fonti. Leonardo, perché il governo Meloni ha preferito Mariani a CingolaniIl governo Meloni cambia i vertici del gruppo della difesa Leonardo: Lorenzo Mariani indicato come ad al posto di Roberto Cingolani ... startmag.it Leonardo, il governo valuta la sostituzione di Roberto Cingolani: Mariani tra i candidati, titolo in Borsa in forte caloIl governo valuta la sostituzione di Roberto Cingolani alla guida di Leonardo. Lorenzo Mariani tra i candidati, mentre il titolo cede in Borsa dopo le indiscrezioni. infodifesa.it Nomine pubbliche e caso Leonardo: a chi spetta scegliere l'Ad Al mercato o alla politica Al Governo, ma guai a snobbare il mercato x.com Il ministro Guido Crosetto parla del caso Cingolani e alla domanda "come giudica il suo operato da ad di Leonardo" risponde al Foglio : “Cingolani Non è la politica che giudica un ad ma i numeri e i mercati”. È una carezza all’ad di Leonardo dato in uscita da - facebook.com facebook