Caso Grs | silenzio degli indagati misure pesanti per i vertici

Durante l’udienza per l’indagine sulla crisi della società, gli indagati hanno scelto di non rispondere alle domande della giudice. La discussione si è svolta davanti alla magistrata, senza che ci siano state dichiarazioni da parte delle persone coinvolte. Le autorità hanno deciso di adottare misure rigorose nei confronti dei vertici della società coinvolta, senza che siano state fatte ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Davanti alla giudice Maria Francesca Mariano si è consumato un silenzio assordante durante l’udienza per gli interrogatori preventivi riguardanti il crack della Grs srl. I nove indagati coinvolti nelle indagini sul fallimento della società di Carmiano, specializzata nella gestione di residenze per anziani, hanno scelto la via del non rispondere, lasciando il tribunale di Lecce in attesa di decisioni cruciali. L’inchiesta, che ha origine dalle attività del nucleo Pef della guardia di finanza e che vede la coordinazione del sostituto procuratore Alessandro Prontera, punta a ricostruire le dinamiche di una bancarotta patrimoniale e documentale che ha colpito la realtà di Carmiano, dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce il 4 maggio 2021. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Grs: silenzio degli indagati, misure pesanti per i vertici Fallimento Grs, il presunto “dominus” e altri due indagati restano in silenzio davanti alla giudiceLECCE - Silenzio corale davanti alla giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano. Caso Signorini: indagati anche i manager Google, l’ex manager di Medugno resta in silenzioIl “caso Signorini” si allarga come una matrioska giudiziaria, con nuovi indagati, accuse pesantissime e un fronte legale che coinvolge celebrità,... Si parla di: Fallimento Grs, il presunto dominus e altri due indagati restano in silenzio davanti alla giudice; Caso Claudia Conte: Piantedosi torna in Cdm dopo il caso Conte: nessun commento sulla relazione con la giornalista. Puoi dormire nella casa de Il silenzio degli innocenti (che compie 35 anni)Tutto è rimasto come nel 1991 all’interno della casa che ha fatto da sfondo al thriller psicologico Il silenzio degli innocenti, e ora puoi dormire al suo interno per un’esperienza di viaggio unica ... siviaggia.it