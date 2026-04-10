Nella trasmissione televisiva Ore 14 Sera di ieri, si è svolto un confronto tra il generale Luciano Garofano e la giornalista Rita Cavallaro riguardo al caso Garlasco. L'intervento si è trasformato in un confronto acceso, con scambi di opinioni caratterizzati da toni vivaci e dichiarazioni dirette. L'evento ha attirato l'attenzione degli spettatori, creando un momento di forte coinvolgimento nel dibattito pubblico.

Durante la trasmissione televisiva Ore 14 Sera di ieri, un acceso confronto tra il generale Luciano Garofano e la giornalista Rita Cavallaro ha trasformato il dibattito sul caso Garlasco in uno scontro verbale diretto. La tensione è esplosa quando l’ex comandante dei Ris di Parma ha rivolto epiteti pesanti alla professionista, contestando la sua competenza proprio mentre si discuteva della gestione delle indagini condotte nel 2007 relative all’omicidio di Chiara Poggi. Le divergenze tecniche sulla ricostruzione dell’indagine. Il cuore del disaccordo tra i presenti riguarda la tempistica con cui le autorità decisero di concentrare i propri sforzi investigativi su Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco: scontro acceso in TV tra il Generale e la giornalista

“Stia zitta”: duro scontro in tv sul caso Garlasco. Tensione tra Garofano e la legale di StasiMomenti di forte tensione durante la trasmissione Lo Stato delle cose condotta da Massimo Giletti, andata in onda lunedì 30 marzo su Rai 3.

“Stia zitta”: duro scontro in tv sul caso Garlasco. Tensione tra Garofano e i legali di StasiMomenti di forte tensione durante la trasmissione Lo Stato delle cose condotta da Massimo Giletti, andata in onda lunedì 30 marzo su Rai 3.

Rissa sfiorata a Quarto Grado: il generale Garofano si alza minaccioso contro l’avvocato Gallo

Temi più discussi: Garlasco, tensione alle stelle tra De Rensis e Garofano da Giletti: Fa paura alla formiche, Maleducato; Stia zitta: duro scontro in tv sul caso Garlasco. Tensione tra Garofano e i legali di Stasi; Garlasco, dubbi sulle mosse di Chiara Poggi: potrebbe non aver aperto all'assassino, le nuove teorie e la profezia sul PC; Garlasco, Giletti accende lo scontro in tv: dubbi su Sempio e caos in studio, volano accuse in diretta.

Garlasco al centro del dibattito televisivo, nuove rivelazioni annunciano una possibile svolta nel casoNuovi sviluppi nel caso Garlasco e il ruolo di Andrea Sempio Chi: il caso di Garlasco coinvolge oggi soprattutto Andrea Sempio, unico indagato, e Albe ... assodigitale.it

Garlasco, tensione a FarWest. Colaprico attacca De Rensis: Sta sbagliando come il giudice VitelliAncora tensione sul caso Delitto di Garlasco. Durante la trasmissione FarWest, si è consumato un duro confronto tra il giornalista Piero Colaprico e l’avvocato Antonio De Rensis. affaritaliani.it

Luciano Garofano sceglie una linea durissima sul caso Garlasco e sul destino giudiziario di Alberto Stasi: nessuna ammissione di errori nelle indagini, nessun passo indietro sulle prove e un messaggio chiaro a chi oggi rimette tutto in discussione - facebook.com facebook

Ho intervistato @bugalalla per farmi spiegare che succede attorno al caso Garlasco x.com