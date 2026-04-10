Caso Epstein Melania Trump | Non abbiamo mai avuto una relazione e non sono una sua vittima

Melania Trump ha dichiarato di non aver mai avuto una relazione con Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell, affermando che i loro incontri si sono limitati a incontri casuali durante eventi sociali. La prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti ha anche precisato di non essere una vittima di Epstein. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contatti avuti con le due persone o sul contesto di tali incontri.

Melania Trump ha negato ogni legame con Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell: "Solo incontri casuali a eventi sociali. Non mi ha presentato mio marito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Epstein, un figlio segreto e una rete di nomi importanti - 1mattina News 03/02/2026

Temi più discussi: Caso Epstein, Melania Trump: Mai stata sua amica, su di me menzogne infondate; Melania Trump nega ogni legame con Epstein: Mai stata sua amica. Queste menzogne devono finire oggi; Melania Trump: Nessun rapporto con Epstein, non mi ha presentato a Donald; Melania Trump: Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne. Il Congresso dia voce alle vittime.

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