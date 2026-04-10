Caso Epstein Melania Trump | Non abbiamo mai avuto una relazione e non sono una sua vittima

Melania Trump ha dichiarato di non aver mai intrattenuto rapporti con Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell, affermando che si è trattato di incontri occasionali avvenuti solo in occasioni sociali. La donna ha precisato di non essere mai stata una vittima e di non aver avuto alcuna relazione con le persone coinvolte nel caso. Queste affermazioni sono state rese note in risposta alle recenti indagini e alle accuse che circolano sui protagonisti del caso Epstein.

Melania Trump ha negato ogni legame con Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell: "Solo incontri casuali a eventi sociali. Non mi ha presentato mio marito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Temi più discussi: Caso Epstein, Melania Trump: Mai stata sua amica, su di me menzogne infondate; Melania Trump nega ogni legame con Epstein: Mai stata sua amica. Queste menzogne devono finire oggi; Melania Trump: Nessun rapporto con Epstein, non mi ha presentato a Donald; Melania Trump: Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne. Il Congresso dia voce alle vittime.

Caso Epstein, Melania Trump: Non abbiamo mai avuto una relazione e non sono una sua vittimaMelania Trump ha negato ogni legame con Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell: Solo incontri casuali a eventi sociali ... fanpage.it

Melania Trump spiazza tutti e rompe il silenzio: Mai coinvolta nel caso Epstein. Non mi ha presentato mio maritoLa first lady si presenta davanti alle telecamere per denunciare diffamazioni e menzogne infondate che la collegano al finanziere. Cosa ha detto ... today.it

Caso Epstein, Melania si arrabbia e fa una dichiarazione inaspettata alla Casa Bianca - Il video x.com

Trump e il caso #Epstein Il commento di Maria Luisa #RossiHawkins #quartarepubblica - facebook.com facebook