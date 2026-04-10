Caso Cinturrino | la difesa attacca i testimoni a Milano

A Milano si svolge l’incidente probatorio relativo al caso dell’assistente capo di polizia coinvolto in un incidente. La difesa ha messo sotto accusa alcuni testimoni presenti durante le testimonianze. La vicenda riguarda un episodio che ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. I testimoni ascoltati sono stati chiamati a fornire la propria versione dei fatti davanti al giudice.

L’incidente probatorio per il caso che vede protagonista l’assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino si svolge oggi a Milano, con l’obiettivo di cristallizzare le testimonianze cruciali per il procedimento relativo alla morte di Abderrahim Mansouri, avvenuta nell’area di Rogoredo lo scorso 26 gennaio. Mentre in tribunale vengono ascoltati sei testimoni indicati dalla Procura, la linea difensiva dell’agente ha presentato una denuncia formale nei confronti dei soggetti chiamati a deporre, contestando loro accuse di calunnia, false dichiarazioni al pubblico ministero e associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. L’udienza odierna,... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Cinturrino: la difesa attacca i testimoni a Milano Caso Cinturrino, oggi l’incidente probatorio. Ma la difesa del poliziotto indagato per omicidio denuncia i sei testimoniMilano, 10 aprile 2026 – Nel caso Carmelo Cinturrino è il giorno dell’incidente probatorio. Cinturrino, la difesa chiede perizia sui testimoni: "Valutare se droga ha provocato alterazioni cerebrali"Insieme alla richiesta di disporre accertamenti tecnici su 5 dei testimoni, i legali hanno chiesto il rinvio dell'incidente probatorio Una richiesta... Temi più discussi: Caso Cinturrino, slitta l'udienza chiave: i testimoni saranno sentiti il 10 aprile; Caso Cinturrino, verifiche anche sulla polizia locale dopo le dichiarazioni di pusher e tossicodipendenti; Omicidio Mansouri, difesa di Cinturrino chiede la perizia sui testimoni e fa slittare l'incidente probatorio; Omicidio Mansouri, la difesa di Cinturrino vuole la perizia sui testimoni di Rogoredo. Caso Cinturrino, oggi l’incidente probatorio. Ma la difesa del poliziotto indagato per omicidio denuncia i sei testimoniMilano, pusher e tossicodipendenti dovrebbero veder cristallizzate le loro dichiarazioni in vista di un eventuale processo. Gli avvocati dell’assistente capo li accusano di associazione a delinquere f ... msn.com Omicidio Rogoredo, Cinturrino in aula per l'incidente probatorioIl poliziotto accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio, nel boschetto di Rogoredo, è arrivato questa mattina in tribunale a Milano. Davanti al pm e al giudice vengono ... tg24.sky.it Caso Cinturrino, verifiche anche su agenti della polizia locale: centrali le parole di due testimoni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Il Giornale Slitta tutto al 10 aprile. L'incidente probatorio sui sei testimoni chiave del caso Cinturrino previsto per ieri e oggi è saltato perché il fascicolo della procura è arrivato incompleto in aula. Il gip Domenico Santoro ha rinviato l'udienza dopo aver scoperto - facebook.com facebook