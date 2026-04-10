Nelle ultime settimane si sono diffuse voci sulla possibile chiusura della caserma dei carabinieri a Sovicille, suscitando preoccupazione tra i cittadini. La questione è emersa dopo che è stato annunciato il mancato rinnovo del contratto di affitto dell’immobile occupato dalla stazione. La notizia ha alimentato discussioni sui social e tra gli abitanti del territorio, interessati a capire quali siano le soluzioni future per il presidio di sicurezza.

"Vero che la caserma dei carabinieri chiude?" Era iniziata con il tam tam sui social la preoccupazione dei cittadini per il futuro di un servizio ritenuto essenziale, quello appunto svolto dall’Arma nel territorio. Ma altri ribadivano che non ci sarebbe stato in realtà alcun colpo di spugna sulla caserma. Per aggiornare gli abitanti di Sovicille sulla situazione è stato organizzato ieri, alle 18, un incontro pubblico al Centro culturale La Tinaia a cui sono intervenuti, oltre al sindaco Giuseppe Gugliotti, anche il prefetto Valerio Massimo Romeo e il comandante provinciale dell’Arma Giulio Modesti. Il quadro emerso è rassicurante anche se i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caserma dei carabinieri a Sovicille. Contratto non rinnovato: le soluzioni

Guerreiro Juve, ora è ufficiale: il contratto con il Bayern non sarà rinnovato. Le possibili mosse dei bianconeri per portarlo a Torino. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloGuerreiro Juve, è ufficiale la separazione fra il portoghese e il Bayern.

Rinnovato il contratto dei cartai e cartotecnici: aumenti e più tutele per circa 4 mila addetti in BergamascaTrovato l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale per il quadriennio 2025-2028.

Temi più discussi: Nuova caserma carabinieri a Sestri Levante, firmato protocollo d'intesa; Bottiglia incendiaria contro la caserma dei carabinieri: arrestato 33enne a Cagli; Il trasferimento della caserma dei carabinieri è un fatto gravissimo; Caserma dei carabinieri a Sovicille. Contratto non rinnovato: le soluzioni.

Carabinieri, ‘manovre’ in casermaVESCOVATO - In attesa della nuova stazione dei carabinieri, la cui tempistica appare piuttosto incerta, l’amministrazione comunale ha deciso di procedere con alcuni lavori di manutenzione straordinari ... laprovinciacr.it

Trasloco della caserma: Ma resti un presidioPaullo orfana della caserma dei carabinieri, per denunce e segnalazioni è possibile anche fare riferimento alla polizia locale. Così ... ilgiorno.it

caserma Ghisa La Caserma Ghisa a Montecchio Maggiore (VI) era una rilevante officina specializzata dell'Esercito Italiano, attiva dal 1963 al 2001. Situata in un'area di oltre 120.000 mq, era dedicata alla manutenzione, revisione e collaudo di mezzi meccaniz - facebook.com facebook