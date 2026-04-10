Una casa è stata distrutta in un incidente nel quartiere del Matto. Per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione, questa sera alle 21 si terrà un concerto nel centro cittadino. L’evento coinvolge diversi artisti locali e sarà aperto al pubblico. La serata mira a sostenere le famiglie colpite dal danno e a raccogliere donazioni per i lavori di ripristino.

Arezzo, 10 aprile 2026 – A volte la musica ha il potere di ricostruire. Si svolgerà stasera alle 21 nella suggestiva cornice della Pieve di Santa Mustiola a Quarto l’evento “ Una Canzone per Leo”, un concerto di solidarietà promosso dall’ Associazione Voceincanto Aps che ha lo scopo di sostenere economicamente la famiglia Colombi la cui casa è andata distrutta in seguito all’esplosione del 15 gennaio scorso al Matto. Voceincanto e il suo Direttore Gianna Ghiori presentano un evento che nasce da un’urgenza reale e da un profondo senso di comunità: lo scorso 15 gennaio appunto, un’esplosione avvenuta in località Il Matto ha distrutto l’abitazione di Leonardo e della famiglia Colombi, la sua, segnando profondamente la loro vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa distrutta al Matto, un concerto per ricostruire

Trump è un matto che si maschera da matto, su consiglio della sua parte saviaE insomma, Trump è pazzo o fa il pazzo? Sembra un dilemma psicologico; è invece un intreccio teatrale.

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Argomenti più discussi: Casa distrutta al Matto, un concerto per ricostruire; Concerto per aiutare Leo e la famiglia della casa esplosa al Matto per la fuga di gpl.

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Concerto per aiutare Leo e la famiglia della casa esplosa al Matto per la fuga di gplUn concerto per Leo e la famiglia della casa esplosa al Matto, frazione di Arezzo. Venerdì 10 aprile alle 21 la suggestiva cornice della Pieve di Santa Mustiola a Quarto accoglierà Una Canzone per ... corrierediarezzo.it

Brentonico, casa distrutta dal rogo nel giorno di Pasqua: famiglia sommersa dagli aiuti - facebook.com facebook