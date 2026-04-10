A partire dal 1° aprile, l’ingresso al Cortile della casa di Giulietta a Verona sarà soggetto a un biglietto d’ingresso, segnando un cambio nelle modalità di visita alla famosa dimora. Le nuove disposizioni prevedono un costo per accedere all’area, modificando le condizioni di accesso finora gratuite. La decisione riguarda le modalità di visita alla casa museo dedicata all’eroina di Shakespeare, con l’obiettivo di regolamentare il flusso di visitatori.

Marigliano, strisce blu: ora si paga con Telepass. Come funziona il nuovo servizio Trasporti, Nappi (Lega): revoca del rating di legalità a Dussmann, Fico cosa dice del mega appalto aggiudicato da Eav? Serie B Femminile. Nextra Napoli, dominio a Benevento: si chiude la regular season al quinto posto Dal 1°aprile, nuove modalità di ingresso regolano le visite alla casa museo dell’eroina shakespeariana. L’obiettivo: contrastare l’overtourism Il regolamento, proposto e approvato dall’amministrazione comunale veronese guidata dal sindaco Damiano Tommasi, ha l’obiettivo di migliorare la gestione dell’enorme afflusso di turisti che ogni giorno visitano quello che è uno dei luoghi simbolo della città, stabilendo ingressi contingentati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Casa di Giulietta a Verona: l’accesso al Cortile diventa a pagamento

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Cortile di Giulietta pronto alla rivoluzione con biglietti e nuovo accessoAd aprile cambia il volto del turismo veronese con l’ingresso obbligatorio dal Teatro Nuovo per un viaggio sicuro e immersivo tra storia e grande...

Casa di Giulietta e Romeo a Verona messa a pagamento . Le proteste ridicole .

Temi più discussi: Dal 1° aprile cambiano le modalità di visita del Cortile e della Casa di Giulietta; Non è un pesce: dal 1° aprile 2026 ingresso alla Casa di Giulietta solo con biglietto su prenotazione; Verona, ingresso a pagamento con un nuovo percorso per la Casa di Giulietta; Verona, da oggi si paga per entrare nel cortile della casa di Giulietta.

Casa di Giulietta, a Verona è caos nel primo giorno di ingresso a pagamento: sito bloccato, turisti in coda (e infuriati)Partenza da incubo che scontenta tutti, visitatori deviati alla Galleri d'Arte Moderna. E si fa strada il rischio di secondary ticketing: «Non fidatevi» ... corrieredelveneto.corriere.it

La Casa di Giulietta a Verona: sito bloccato e turisti in coda nel primo giorno di ingresso a pagamentoA partire da ieri, 1 aprile 2026, è stato introdotto un ticket di 5 euro per l'ingresso alla Casa di Giulietta a Verona ... fanpage.it

I primi giorni di apertura del percorso di Giulietta sono stati un successo! Nuove modalità di accesso a Cortile e Casa attraverso il nostro teatro con un’esperienza completa di videoschermi e decorazioni a parete sulla scia della storia di Romeo e Giulietta. - facebook.com facebook

La casa di Giulietta è finta. Solo per attirare turisti. Adesso si paga per entrare. Con tutte le cose davvero belle da vedere a Verona... #svagaiature @Svagaia I padroni non erano i Capuleti ma Dal Cappello:) x.com