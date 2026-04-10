Carpi Verza compleanno con assist | Scadenza? Non ci penso

Carpi Verza ha festeggiato il suo 21º compleanno mercoledì, celebrandolo con amici e famiglia. Prima della festa, ha già ricevuto un regalo speciale, consegnato alcuni giorni prima. Durante l’occasione, ha dichiarato di non preoccuparsi delle scadenze imminenti, preferendo vivere il momento presente. La giornata si è svolta senza ulteriori dettagli sui festeggiamenti o su eventuali altri regali.

CARPI Il regalo di compleanno (mercoledì ne ha festeggiati 21) se l’era già fatto con qualche giorno di anticipo. Nicolò Verza è stato, con Federico Casarini, l’uomo da copertina del 2-0 sul Pontedera che ha ipotecato la salvezza del Carpi. I suoi 2 assist hanno innescato la doppietta dell’ex Bologna, a coronamento di un ottimo momento di forma che ha visto il terzino classe 2005 titolare in 6 delle ultime 9 giornate. "Venivamo da un periodo un po’ particolare – le sue parole – e i tre punti ci danno ossigeno, adesso vogliamo continuare con questo passo per queste ultime tre partite". In mezz’ora ha lasciato due volte sul posto Mbambi con due grandi giocate a destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carpi Verza, compleanno con assist: "Scadenza? Non ci penso" Leggi anche: Carpi-Sambenedettese 0-0 | Il Carpi non sa più far gol, con la Samb arriva solo un punticino Rinnovo Dimarco, un amore senza scadenza: pronto il prolungamento a vita per il re degli assist di Chivu. I dettaglidi Redazione Inter News 24Rinnovo Dimarco, i nerazzurri hanno l’intenzione chiara di prolungare a vita il contratto dell’esterno: strategia pronta In... Argomenti più discussi: Verso Vis Pesaro-Carpi, Verza: Ci mancano gli ultimi mattoncini per la salvezza; Carpi-Pontedera 2-0, una vittoria che sa di salvezza. CARPI CALCIO. VERZA: FELICE PER GLI ASSIST, ORA L’ULTIMO SFORZOIn tre stagioni con la maglia del Carpi Nicolò Verza ha abituato i tifosi biancorossi a farsi valere anche nell’area avversaria. L’esterno classe 2005 ha timbrato 4 reti nei due precedenti campionati, ... tvqui.it Serie D. Dubbi Carpi, si decide per Verza. Pistoiese verso il forfeit a LodiSono ancora tanti i dubbi di mister Serpini per la sfida di domani col Progresso. Senza Rossini, Tentoni e quasi certamente anche Ofoasi, nel 4-3-1-2 biancorosso resta il punto interrogativo a destra ... ilrestodelcarlino.it A.C. Carpi. . ( ): "È stata una serata speciale. Non potevo chiedere di meglio, in casa davanti ai nostri tifosi e a così tanti ragazzi e bambini. Verza ha fatto una gran partita. Quando ha campo, divent - facebook.com facebook