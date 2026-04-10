Carnevale di Primavera | Bagheria e Aspra si tingono di mille colori sfilano i carri e la parata degli studenti
Lunedì 20 aprile 2026, Bagheria e la frazione marinara di Aspra si tingeranno di mille colori per il "Carnevale di Primavera - Il Carnevale della città e del mare – Il Carnevale dei Popoli", un evento che unisce la tradizione del Carnevale alla rinascita della primavera, celebrando l'unione tra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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