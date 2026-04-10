Carlos Alcaraz strapazza Bublik e approda in semifinale passeggiando a Montecarlo

Carlos Alcaraz ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver battuto facilmente Bublik. La partita si è conclusa con un punteggio che ha lasciato poco spazio a dubbi, confermando la buona forma dell’atleta. Dopo la vittoria di Jannik Sinner, anche Alcaraz si prepara a sfidare i prossimi avversari nel torneo monegasco.

L’uno chiama, l’altro risponde. Dopo Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz si avvia senza grandi problemi verso la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Battuto per 6-3 6-0 Alexander Bublik, in una partita attesa per il reciproco tasso di spettacolo possibile, ma che all’atto pratico si rivela quasi del tutto a senso unico a sfavore del kazako. Per il murciano ora uno tra il monegasco Valentin Vacherot e l’australiano Alex de Minaur. Nel primo set si comincia già con un paio di errori in situazioni non proprio impossibili di Bublik che regalano ad Alcaraz il break in apertura. Il kazako deve poi faticare non tanto, ma tantissimo per non finire sotto 3-0, annullando non meno di quattro palle break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz strapazza Bublik e approda in semifinale passeggiando a Montecarlo LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 6-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il numero 1 del mondo approfitta degli errori del kazako e va in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:14 Il kazako ha vinto il 40% dei punti in risposta sulla prima. Tabellone non impossibile per Carlos Alcaraz agli Australian Open: Bublik l’unica mina vagante?Carlos Alcaraz è approdato comodamente al terzo turno degli Australian Open 2026. Argomenti più discussi: Tennis LIVE: Sinner batte Auger-Aliassime e vola in semifinale contro Zverev, passa anche Alcaraz; Tennis Tracker: iniziano i quarti di finale a Monte Carlo, Sinner affronta Auger-Aliassime (0-0). Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Alcaraz strapazza Bublik ed è in semifinaleCarlos Alcaraz domina Alexander Bublik e accede alla semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Prestazione concreta del campione in carica che – escluso un passaggio a vuoto di tre game nel pri ... spaziotennis.com LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 6-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il numero 1 del mondo approfitta degli errori del kazako e va in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:19 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdevi nessuna novità dal ... oasport.it Il dibattito sul "dritto più letale" sta infiammando il paddock del Masters 1000 di Montecarlo, grazie a un simpatico botta e risposta tra la giovane promessa brasiliana João Fonseca e il campione spagnolo Carlos Alcaraz. Ecco come sono nate le due classific - facebook.com facebook In questi giorni sta spopolando a Montecarlo il ranking sul miglior “dritto” nel circuito. Joao Fonseca ha fatto la sua (mettendosi sul podio) e Alcaraz gli ha risposto in conferenza stampa Ecco la classifica del brasiliano: Carlos Alcaraz Jannik Sinner x.com