Carlo Pernat | L’enfisema mi ha cambiato la vita Ho una bombola con me faccio il manager da casa

Carlo Pernat ha condiviso la sua esperienza di vita, parlando di come l’enfisema abbia influito sulla sua quotidianità, costringendolo a portare una bombola d’ossigeno e a lavorare come manager da casa. In un’intervista a Fanpage.it, ha anche commentato la situazione attuale della MotoGP, facendo il punto sulla crescita di Aprilia, le difficoltà di Ducati e le nuove dinamiche in vista della stagione, con un focus su Marquez e Bastianini.

Carlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini e le nuove gerarchie. 🔗 Leggi su Fanpage.it Si parla di: Carlo Pernat: L’enfisema mi ha cambiato la vita. Ho una bombola con me, faccio il manager da casa. Carlo Pernat: L’enfisema mi ha cambiato la vita. Ho una bombola con me, faccio il manager da casaCarlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini ... fanpage.it MotoGp, Pernat: 'Bagnaia via da Ducati? Fa bene, tira un'aria pesantissima, è finita'Il mercato MotoGP è in fermento: molti piloti hanno già accordi per il futuro nonostante la stagione sia appena inizata. auto.everyeye.it