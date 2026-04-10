Carlo Pernat | L’enfisema mi ha cambiato la vita Ho una bombola con me faccio il manager da casa

Carlo Pernat ha condiviso pubblicamente come l’enfisema abbia influito sulla sua quotidianità, costringendolo a portare con sé una bombola di ossigeno e a lavorare da casa come manager. Nell’intervista a Fanpage.it, ha poi commentato l’attuale situazione della MotoGP, evidenziando l’ascesa di Aprilia, le difficoltà di Ducati e le nuove dinamiche tra i piloti, con particolare attenzione a Marquez e Bastianini.

Carlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini e le nuove gerarchie. 🔗 Leggi su Fanpage.it Si parla di: Carlo Pernat: L’enfisema mi ha cambiato la vita. Ho una bombola con me, faccio il manager da casa. Carlo Pernat: L’enfisema mi ha cambiato la vita. Ho una bombola con me, faccio il manager da casaCarlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini ... fanpage.it MotoGp, Pernat: 'Bagnaia via da Ducati? Fa bene, tira un'aria pesantissima, è finita'Il mercato MotoGP è in fermento: molti piloti hanno già accordi per il futuro nonostante la stagione sia appena inizata. auto.everyeye.it