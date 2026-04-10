Carlo Pernat | L’enfisema mi ha cambiato la vita Ho una bombola con me faccio il manager da casa

Carlo Pernat ha condiviso la propria esperienza di vita, spiegando come l’enfisema lo abbia portato a cambiare le sue abitudini, portandolo a usare una bombola di ossigeno e a lavorare come manager da casa. In un’intervista a Fanpage.it, ha affrontato anche le attuali dinamiche della MotoGP, con particolare attenzione alle performance di Aprilia, alle difficoltà di Ducati e alle nuove gerarchie stabilite nel campionato, concentrandosi su Marquez e Bastianini.

Carlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini e le nuove gerarchie. 🔗 Leggi su Fanpage.it Si parla di: Carlo Pernat: L’enfisema mi ha cambiato la vita. Ho una bombola con me, faccio il manager da casa. Carlo Pernat: L’enfisema mi ha cambiato la vita. Ho una bombola con me, faccio il manager da casaCarlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini ... fanpage.it MotoGp, Pernat: 'Bagnaia via da Ducati? Fa bene, tira un'aria pesantissima, è finita'Il mercato MotoGP è in fermento: molti piloti hanno già accordi per il futuro nonostante la stagione sia appena inizata. auto.everyeye.it