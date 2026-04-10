Carlo Pernat | L’enfisema mi ha cambiato la vita Ho una bombola con me faccio il manager da casa

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Pernat ha condiviso la sua esperienza personale, spiegando come l’enfisema abbia modificato le sue abitudini quotidiane, portandolo a usare una bombola di ossigeno e a lavorare come manager da casa. In un’intervista a Fanpage.it, ha anche commentato lo stato attuale della MotoGP, parlando dell’ascesa di Aprilia, delle difficoltà di Ducati e delle dinamiche di mercato, con particolare attenzione a Marquez e Bastianini.

Carlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini e le nuove gerarchie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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