Carlo Pernat | L’enfisema mi ha cambiato la vita Ho una bombola con me faccio il manager da casa

Carlo Pernat ha condiviso la sua esperienza personale, spiegando come l’enfisema abbia modificato le sue abitudini quotidiane, portandolo a usare una bombola di ossigeno e a lavorare come manager da casa. In un’intervista a Fanpage.it, ha anche commentato lo stato attuale della MotoGP, parlando dell’ascesa di Aprilia, delle difficoltà di Ducati e delle dinamiche di mercato, con particolare attenzione a Marquez e Bastianini.

Carlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini e le nuove gerarchie. 🔗 Leggi su Fanpage.it Si parla di: Carlo Pernat: L’enfisema mi ha cambiato la vita. Ho una bombola con me, faccio il manager da casa. Carlo Pernat: L’enfisema mi ha cambiato la vita. Ho una bombola con me, faccio il manager da casaCarlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini ... fanpage.it MotoGp, Pernat: 'Bagnaia via da Ducati? Fa bene, tira un'aria pesantissima, è finita'Il mercato MotoGP è in fermento: molti piloti hanno già accordi per il futuro nonostante la stagione sia appena inizata. auto.everyeye.it