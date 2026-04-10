Alla Festa della Polizia, una foto ha catturato l’attenzione di molti, mostrando Carlo Calenda, fondatore di Azione, seduto accanto a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. L’immagine ha rapidamente fatto il giro dei social, generando numerosi commenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai protagonisti riguardo all’incontro, che si è svolto in un contesto pubblico. La scena ha suscitato curiosità tra gli utenti online.

La festa della Polizia, a Roma, ha dato vita a un momento quasi surreale immortalato in uno scatto, i leader di Azione e del Movimento 5 stelle seduti uno vicino all’altro. L’immagine è diventata motivo d’ironia sui social dato il rapporto tra Carlo Calenda e Giuseppe Conte che non possono essere definiti alleati in politica. La strana coppia Calenda – Conte Sul palco delle autorità della festa della Polizia, si sono ritrovati seduti uno accanto all’altro Carlo Calenda e Giuseppe Conte. Proprio il leader di Azione, sui social, ha ironizzato sulla situazione pubblicando una foto che lo ritrae gomito a gomito con il capo del M5S. “Solo il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carlo Calenda e Giuseppe Conte strana coppia alla Festa della Polizia, la foto diventa subito virale

Gip e procuratore abbracciati alla manifestazione per il No: la foto diventa viraleLei è Antonella Cafagna, magistrato in servizio presso il Tribunale di Bari con funzioni di GIP-GUP, mentre lui è Roberto Rossi, procuratore della...

Disertano la festa del figlio senza avvisare: lo sfogo della mamma diventa viraleUna mamma inglese ha denunciato su TikTok la maleducazione di quei genitori che non portano i figli alle feste di compleanno senza nemmeno avvisare.

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Carlo Calenda e Giuseppe Conte strana coppia alla Festa della Polizia, la foto diventa subito viraleIl fondatore di Azione, Carlo Calenda, si è ritrovato seduto di fianco al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lo scatto è diventato un meme ... virgilio.it

OPPOSIZIONE Conte attacca Meloni sulla spesa militare, Calenda replica: «Sei inadatto a governare»Lo scontro tra Giuseppe Conte e Carlo Calenda sulla spesa militare evidenzia una frattura sempre più netta all’interno dell’opposizione. statoquotidiano.it

Carlo Calenda, leader di Azione, questa sera #10aprile ospite a #CinqueMinuti. - facebook.com facebook

Marcolino, alias @marcotravaglio meglio vita (libera) da Carlo che vita da frustrato proPutin sull’orlo del fallimento. Ps rispondi alle domande please. 1) hai imposto ai tuoi inviati la linea pro Putin; 2) fai scrivere gente che prende soldi dai russi. Il resto è fuffa. F x.com