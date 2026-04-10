Carlo Calenda e Giuseppe Conte strana coppia alla Festa della Polizia la foto diventa subito virale
Alla Festa della Polizia, una foto ha catturato l’attenzione di molti, mostrando Carlo Calenda, fondatore di Azione, seduto accanto a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. L’immagine ha rapidamente fatto il giro dei social, generando numerosi commenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai protagonisti riguardo all’incontro, che si è svolto in un contesto pubblico. La scena ha suscitato curiosità tra gli utenti online.
La festa della Polizia, a Roma, ha dato vita a un momento quasi surreale immortalato in uno scatto, i leader di Azione e del Movimento 5 stelle seduti uno vicino all’altro. L’immagine è diventata motivo d’ironia sui social dato il rapporto tra Carlo Calenda e Giuseppe Conte che non possono essere definiti alleati in politica. La strana coppia Calenda – Conte Sul palco delle autorità della festa della Polizia, si sono ritrovati seduti uno accanto all’altro Carlo Calenda e Giuseppe Conte. Proprio il leader di Azione, sui social, ha ironizzato sulla situazione pubblicando una foto che lo ritrae gomito a gomito con il capo del M5S. “Solo il... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Gip e procuratore abbracciati alla manifestazione per il No: la foto diventa viraleLei è Antonella Cafagna, magistrato in servizio presso il Tribunale di Bari con funzioni di GIP-GUP, mentre lui è Roberto Rossi, procuratore della...
Disertano la festa del figlio senza avvisare: lo sfogo della mamma diventa viraleUna mamma inglese ha denunciato su TikTok la maleducazione di quei genitori che non portano i figli alle feste di compleanno senza nemmeno avvisare.
Temi più discussi: Calenda-Conte, primarie sullo scaffale. Scegliete tra il mio libro e il suo; Difendere la libertà: il nuovo libro di Carlo Calenda; Conte e Calenda pubblicano libri, ma il vero scrittore rimane Renzi; La diretta dell'informativa urgente di Giorgia Meloni alla Camera.
Carlo Calenda e Giuseppe Conte strana coppia alla Festa della Polizia, la foto diventa subito viraleIl fondatore di Azione, Carlo Calenda, si è ritrovato seduto di fianco al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lo scatto è diventato un meme ... virgilio.it
OPPOSIZIONE Conte attacca Meloni sulla spesa militare, Calenda replica: «Sei inadatto a governare»Lo scontro tra Giuseppe Conte e Carlo Calenda sulla spesa militare evidenzia una frattura sempre più netta all’interno dell’opposizione. statoquotidiano.it
Carlo Calenda, leader di Azione, questa sera #10aprile ospite a #CinqueMinuti. - facebook.com facebook
Marcolino, alias @marcotravaglio meglio vita (libera) da Carlo che vita da frustrato proPutin sull’orlo del fallimento. Ps rispondi alle domande please. 1) hai imposto ai tuoi inviati la linea pro Putin; 2) fai scrivere gente che prende soldi dai russi. Il resto è fuffa. F x.com