Nella mattinata di venerdì 10 aprile si registra un lieve calo dei prezzi dei carburanti, segnando una pausa rispetto ai giorni di aumenti recenti. Dopo un periodo di rincari, le quotazioni sembrano stabilizzarsi leggermente, offrendo qualche respiro agli automobilisti. La variazione riguarda sia benzina sia diesel, con prezzi che si attestano su valori leggermente più bassi rispetto alle giornate precedenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prime riduzioni dopo giorni di aumenti. Si registra un leggero alleggerimento dei prezzi dei carburanti nella mattinata di venerdì 10 aprile. Benzina e gasolio tornano a scendere, interrompendo la recente fase di rialzi. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, tre delle quattro principali compagnie hanno ritoccato i listini al ribasso, nonostante le quotazioni dei prodotti raffinati siano tornate a salire dopo il crollo registrato a metà settimana. Strategie diverse tra le compagnie. In questo scenario si distingue Eni, che si muove in controtendenza: dopo un periodo in cui aveva mantenuto prezzi più bassi rispetto alla concorrenza, l’azienda ha deciso di aumentare il costo del gasolio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carburanti, prezzi in lieve calo: segnali di tregua dopo i rincari

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I prezzi di benzina e gasolio sono aumentati sensibilmente in tutta Europa dopo l'escalation della crisi in Medio Oriente. Euronews Business analizza da vicino gli ultimi rincari dei carburanti. x.com

La riapertura dello Stretto di Hormuz non risolve nell'immediato la crisi dei carburanti. - facebook.com facebook