Carabinieri feriti sulla Fondovalle Alento positivo a droga il conducente della Golf FOTO

Nell’incidente avvenuto l’8 aprile lungo la Fondovalle Alento, nel territorio di Ripa Teatina, un’auto dei carabinieri si è ribaltata a seguito di un violento tamponamento. Durante l’incidente, alcuni militari sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Il conducente dell’altra vettura coinvolta è risultato positivo a sostanze stupefacenti. La Polizia sta svolgendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sui precedenti del conducente.

Emergono nuovi dettagli sull’incidente avvenuto l’8 aprile lungo la Fondovalle Alento, nel territorio di Ripa Teatina, dove un’auto dei carabinieri si è ribaltata dopo un violento tamponamento. Alla guida della Volkswagen Golf che ha provocato lo schianto c’era un 30enne di Guardiagrele risultato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Incidente sulla Fondovalle Alento, scontro con una Golf: auto dei carabinieri si ribaltaPaura nella serata di oggi 8 aprile lungo la Fondovalle Alento, dove al chilometro 6+500 si è verificato un violento incidente stradale che ha... Fidanzati morti nell'incidente in Cilento a Montecorice, positivo a test della droga il conducente del furgoneSarebbe risultato positivo al test della droga l’autista del furgone coinvolto nell’incidente in Cilento, in cui sono morti Michele Pirozzi e Maria... Temi più discussi: Incidente sulla Fondovalle Alento, scontro con una Golf: auto dei carabinieri si ribalta; Coppia di ragazzi sperona auto dei carabinieri lungo la fondovalle Alento a Ripa Teatina; Auto dei carabinieri si ribalta dopo un tamponamento: due militari feriti; Addio a Renato Menna, ex comandante della polizia stradale di Lanciano. Auto dei carabinieri si ribalta dopo un tamponamento: due militari feritiCHIETI. Due carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Chieti sono rimasti feriti in un incidente avvenuto in serata lungo la fondovalle Alento, all’altezza del territorio comunale di Ripa ... lanuovariviera.it Chieti: due carabinieri feriti in violento tamponamentoDue carabinieri sono rimasti feriti dopo che la loro auto è stata tamponata violentemente lungo la fondo valle Alento che collega Chieti e Francavilla al Mare ... rete8.it CHIETI, AUTO DEI CARABINIERI TAMPONATA: FERITI DUE MILITARI Due carabinieri sono rimasti feriti dopo che la loro auto è stata tamponata violentemente sulla Fondovalle Alento, che collega Chieti e Francavilla al Mare, all'altezza di Ripa Teatina. I due - facebook.com facebook Incidente sulla Fondovalle Alento, scontro con una Golf: auto dei carabinieri si ribalta x.com