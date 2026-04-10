Capracotta sotto la neve | oltre 2 metri di cumuli soccorsi h24

A Capracotta, le abbondanti nevicate delle ultime ore hanno lasciato più di un metro e mezzo di neve, con punte che superano i due metri in alcune zone. Le squadre di soccorso sono impegnate senza sosta per rimuovere le ingenti quantità di neve e garantire la sicurezza della popolazione. La situazione rimane sotto monitoraggio continuo, mentre le operazioni di sgombero continuano sul territorio.

Le squadre di emergenza stanno lavorando per liberare Capracotta dai volumi di neve accumulati nelle ultime ore, dopo che precipitazioni eccezionali hanno depositato oltre un metro e mezzo di manto bianco, con picchi che superano i due metri in alcuni punti del territorio. Il sindaco Candido Paglione coordina personalmente le operazioni di sgombero, che proseguono senza sosta grazie a turni organizzati su base h24 per ripristinare la normale vivibilità del centro abitato. L’impatto della nevicata record sulla viabilità locale. La situazione meteorologica ha colpito duramente la comunità capracottese, bloccando diverse attività quotidiane a causa dell’entità del fenomeno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capracotta sotto la neve: oltre 2 metri di cumuli, soccorsi h24 Qualiano in lutto, Luciano trovato morto sotto metri di neve: “Ora si faccia chiarezza sui soccorsi”Ritrovato senza vita alle 12 di domenica Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano disperso sulle montagne di Saint Moritz durante un’escursione nella... Leggi anche: Bufera a Capracotta, la neve sommerge il borgo molisano: accumuli oltre un metro e mezzo d’altezza – Video Temi più discussi: Maltempo in Molise, bufera su Capracotta: oltre un metro e mezzo di neve. FOTO; Capracotta sotto la neve: oltre 1,5 metri di accumulo (Video); Capracotta sotto la neve: Per trovare qualcosa di simile ad aprile bisogna tornare al 1967 – parola di Oreste; Muri di neve lungo le strade di Capracotta: l'accumulo è impressionante. Maltempo in Molise, bufera a Capracotta con un metro e mezzo di neveNella giornata di ieri, il centro altomolisano di Capracotta, in provincia di Isernia, è stato interessato da una forte perturbazione. Gli accumuli di neve hanno raggiunto in alcuni punti oltre un met ... blitzquotidiano.it La neve sommerge Capracotta, oltre due metri: le incredibili immagini riprese oggi dal droneOltre due metri di coltre bianca sono caduti nel centro altomolisano in provincia di Isernia. Il sindaco entusiasta: Ci sarà una tregua, venite a vedere questo spettacolo ... quotidiano.net Lo spettacolare scenario di Capracotta in Molise una settimana fa sotto una nevicata meravigliosa e sommersa da due metri di neve fresca.. #montagna #appennini #neve #capracotta #molise #primavera - facebook.com facebook Capracotta non c'è più: il borgo è sepolto sotto 2 metri di neve. Il video x.com