Capoterra rogo su un autocarro | i soccorsi salvano il mezzo

Nel primo pomeriggio di venerdì 10 aprile 2026, un incendio è divampato in una zona periferica di Capoterra, interessando un autocarro fermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e salvato il mezzo. L’incendio ha coinvolto anche un motocompressore presente nel veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Nel pomeriggio di questo venerdì 10 aprile 2026, un incendio ha colpito un autocarro fermo in una zona periferica di Capoterra, coinvolgendo un motocompressore. L’intervento rapido dei soccorsi ha impedito che il rogo si propagasse al veicolo, limitando i danni alla sola attrezzatura colpita. La gestione dell’emergenza nel distretto di Cagliari. L’allarme è giunto alla sala operativa del Comando di Cagliari dopo che le fiamme hanno preso vita su un macchinario posizionato sopra un mezzo pesante in sosta. Per fronteggiare l’evento, i Vigili del Fuoco hanno mobilitato una squadra proveniente dal distaccamento portuale della città, la quale ha operato in coordinazione con un’autobotte inviata dalla centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capoterra, rogo su un autocarro: i soccorsi salvano il mezzo Rogo nel canneto di Fondotoce: soccorsi rapidi salvano il boscoUn incendio ha colpito la Riserva naturale di Fondotoce a Verbania nella tarda mattinata di mercoledì 8 aprile, interessando una porzione di canneto... Leggi anche: Fiamme a Sant’Antonio: soccorsi lampo salvano via Einaudi dal rogo Capoterra, incendio su un autocarro: evitato il peggio dai soccorsiIntervento tempestivo dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Capoterra, dove si è sviluppato un incendio in una zona periferica del territorio comunale. Le fiamme hanno interessato un motocompr ... cagliaripad.it Capoterra, motocompressore in fiammeIl tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione del rogo all’autocarro ... msn.com