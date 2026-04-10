La provincia di Lecco e quella di Bergamo si trovano in uno stato di tensione crescente, con i sindaci che chiedono interventi sui ristorni. La questione riguarda le risorse finanziarie e le modalità di ripartizione tra le amministrazioni locali, mentre l’Adda funge da confine naturale tra le due aree. La mancanza di infrastrutture di collegamento dirette e le esigenze di bilancio alimentano le discussioni, che si trascinano senza una soluzione immediata.

Da una parte la provincia di Lecco, dall’altra quella di Bergamo. In mezzo l’Adda. Ad unirle: il nulla, come ai tempi dei Ducato di Milano e della Serenissima, quando si attraversava il fiume in barca. Sarà un brusco ritorno al passato quello che dovranno affrontare tra meno di un mese, dal 4 maggio, e per quasi un anno e mezzo migliaia di automobilisti, camionisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, studenti, lavoratori e turisti, quando il ponte di Brivio verrà completamente chiuso per essere ricostruito quasi da capo. Si tratta di uno dei principali collegamenti viabilistici tra le due sponde, tra Brivio e Cisano Bergamasco, l’unico agevole nel Meratese, perché il ponte di Paderno è a senso unico alternato e vietato ai camion. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caos Brivio. Sindaci in allerta: "Servono ristorni"

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