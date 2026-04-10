Caos biglietti | solo 798 tifosi Annullamento a causa di dati finti A dirigere il match sarà Di Loreto

Domani si disputerà la partita tra Forlì e Ascoli al Morgagni, con inizio alle 17.30. L’incontro sarà arbitrato da Marco Di Loreto, terzo anno in Serie C, proveniente dalla sezione di Terni. Nel frattempo, sono stati venduti solo 798 biglietti per l’evento, a causa di un’annullamento legato all’uso di dati falsi.

Forlì-Ascoli, gara in programma domani al Morgagni con fischio d’inizio programmato alle 17.30, sarà diretta dall’arbitro Marco Di Loreto della sezione di Terni, al terzo anno in Can C. Il fischietto umbro sarà coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze e Vincenzo Russo di Nichelino. Quarto uomo ufficiale, invece, sarà Edoardo Gianquinto di Parma. Nel ruolo di operatore Fvs infine è stato designato Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia. Di Loreto ha già incrociato la strada del Picchio due volte. La prima nella Coppa Italia di serie C del 18 agosto 2024, quando i bianconeri uscirono sconfitti per 2-1 nel confronto con l’Arezzo. La seconda resta quella fatta registrare in questa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caos biglietti: solo 798 tifosi. Annullamento a causa di dati finti. A dirigere il match sarà Di Loreto Biglietti per Gubbio, caos e disagi. Tifosi amaranto: corsa contro il tempoArezzo, 18 febbraio 2026 – È partita tra mille difficoltà la prevendita per la trasferta di Gubbio dei tifosi dell’Arezzo. Arbitro Bosnia Italia, a dirigere la gara sarà Turpin: l’incubo della Macedonia ritorna nella testa dei tifosi azzurri. Ma c’è un dato positivo. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Arbitro Bosnia Italia, è Turpin l’arbitro della finale dei play-off per i Mondiali. Argomenti più discussi: Ascoli, per il Morgagni di Forlì nessun biglietto extra: resta il settore ospiti sold out (798 tifosi); Caos biglietti: solo 798 tifosi. Annullamento a causa di dati finti. A dirigere il match sarà Di Loreto. Caos biglietti: solo 798 tifosi. Annullamento a causa di dati finti. A dirigere il match sarà Di LoretoForlì-Ascoli, gara in programma domani al Morgagni con fischio d’inizio programmato alle 17.30, sarà diretta dall’arbitro Marco Di Loreto della sezione di Terni, al terzo anno in Can C. Il fischietto ... sport.quotidiano.net Ticket chaos: only 798 fans. The match was cancelled due to fake numbers. Di Loreto will referee the match.The referee has already crossed paths with del Picchio twice: in the Italian Cup against Arezzo and in the match against Rimini ... sport.quotidiano.net Il nuovo caos dei biglietti per il Mondiale, acquistati per la categoria 1 ma dirottati nella 2: "Manipolati" x.com Pochi i posti disponibili per il concerto jazz "Anime & caos" di domenica 12 aprile 2026. I biglietti si possono acquistare anche presso la sede dell'associazione Amici della Musica di Alcamo. Per info e/o appuntamento chiamare il 3387677151 - facebook.com facebook