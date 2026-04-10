Caos biglietti | solo 798 tifosi Annullamento a causa di dati finti A dirigere il match sarà Di Loreto

Da sport.quotidiano.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si disputerà la partita tra Forlì e Ascoli al Morgagni, con inizio alle 17.30. L’incontro sarà arbitrato da Marco Di Loreto, terzo anno in Serie C, proveniente dalla sezione di Terni. Nel frattempo, sono stati venduti solo 798 biglietti per l’evento, a causa di un’annullamento legato all’uso di dati falsi.

Forlì-Ascoli, gara in programma domani al Morgagni con fischio d’inizio programmato alle 17.30, sarà diretta dall’arbitro Marco Di Loreto della sezione di Terni, al terzo anno in Can C. Il fischietto umbro sarà coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze e Vincenzo Russo di Nichelino. Quarto uomo ufficiale, invece, sarà Edoardo Gianquinto di Parma. Nel ruolo di operatore Fvs infine è stato designato Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia. Di Loreto ha già incrociato la strada del Picchio due volte. La prima nella Coppa Italia di serie C del 18 agosto 2024, quando i bianconeri uscirono sconfitti per 2-1 nel confronto con l’Arezzo. La seconda resta quella fatta registrare in questa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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