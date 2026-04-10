CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI TRA IL GRANDE ESCLUSO DI SANREMO E DEL PIERO

Sabato 11 aprile alle 21, su Rai1, torna “Canzonissima” condotto da Milly Carlucci e trasmesso dall’Auditorium Rai del Foro Italico. La serata vede la conduttrice al centro dell’attenzione, dopo essere stata esclusa dal Festival di Sanremo e dal torneo del Piero. La trasmissione si svolge in diretta e presenta una selezione di brani musicali, con la partecipazione di vari artisti e ospiti.

Nuovo appuntamento con “ Canzonissima “, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico, in onda sabato 11 aprile alle 21.30 su Rai1. Ecco i protagonisti pronti ad esibirsi: Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi e Vittorio Grigólo. Prosegue dunque il viaggio nella musica con una puntata dedicata a “ La rivincita di Sanremo “, in cui gli artisti interpreteranno una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore delle persone. Di seguito i brani al centro della sfida di questa puntata: Il ragazzo della Via Gluck – Enrico Ruggeri. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI TRA IL GRANDE ESCLUSO DI SANREMO E DEL PIERO CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI TRA IL GRANDE ESCLUSO DI SANREMO E DEL PIERO OSPITE D’ONORENuovo appuntamento con “Canzonissima“, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico, in onda sabato 11 aprile... Temi più discussi: Canzonissima su Rai 1 con Milly Carlucci: le anticipazioni del 4 aprile; Canzonissima, le pagelle: Fausto Leali sempre al top (7), Elettra Lamborghini scatenata (7). Ma la serata non decolla mai (4); Intervista con Milly Carlucci: Canzonissima evoca emozioni e ricordi; Canzonissima 2026: scaletta e canzoni della terza serata di oggi 4 aprile. Anticipazioni. Canzonissima 2026: scaletta e canzoni della terza serata di oggi 4 aprile. AnticipazioniTerza puntata della sfida tra le canzoni che hanno segnato la nostra storia: ecco chi canta cosa stasera a Canzonissima 2026. Anticipazioni. style.corriere.it Canzonissima 2026, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: tema La rivincita di Sanremo, scaletta canzoni e ospitiAnticipazioni Canzonissima quarta puntata 11 aprile 2026 su Rai 1: tema La rivincita di Sanremo, scaletta canzoni, Riccardo Cocciante ospite speciale e tutti gli abbinamenti ... lifestyleblog.it "Alzare il gomito". Cari amici, anche questa settimana saremo a Canzonissima con Milly Carlucci! Il nostro brano della settimana sarà La Canzone Mononota! Sabato 11 aprile su Rai1! #elioelestorietese #canzonissima #lacanzonemononota #rai1 #millycarluc - facebook.com facebook Sabato sera Alessandro Del Piero sarà ospite di #Canzonissima per tutta la serata. Oltre all’ex calciatore, anche Bianca Guaccero e Alessandro Preziosi saranno ospiti di Milly Carlucci e porteranno le loro Canzonissime. Domani, dalle 21:20 su Rai 1. x.com