Cane investito e ucciso in strada l' appello | Non facciamolo stare li tutta la notte

Questa sera a Battipaglia un cane è stato investito da un'auto in via Belvedere, nei pressi della rotatoria vicino alla villa comunale. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, provocando la morte immediata dell'animale. Un appello circolato sui social chiede di non lasciare gli animali investiti sulla strada per tutta la notte, per motivi di sicurezza e rispetto.

Dramma, questa sera, a Battipaglia, dove un cane è stato investito e ucciso da un'automobile, in via Belvedere, precisamente nei pressi della rotatoria vicino alla villa comunale. L'appelloIl servizio veterinario - denuncia sui social una automobilista di passaggio - è stato allertato ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Esce in pigiama e ciabatte in strada di notte, 40enne investito e ucciso fuori casa: tragedia a LecceL’investimento mortale nella tarda serata di ieri, giovedì 22 gennaio, mentre la vittima camminava a bordo carreggiata lungo la strada provinciale...

Uomo investito e ucciso da un camion mentre attraversa la strada nel MilaneseL'incidente è avvenuto oggi a Seguro, frazione di Settimo Milanese, a Ovest di Milano.

Un cane morde una batteria al litio e provoca un incendio in casa: l'animale si salva

Temi più discussi: Cane investito e ucciso davanti al proprietario. La denuncia: Aiutatemi a trovare il responsabile; Cane investito per dispetto da un’auto pirata: Choco muore fra le braccia del padrone – Il video appello e le indagini della polizia; Arezzo, travolge e uccide il cane dopo che il proprietario lo ha invitato a rallentare: Mi ha dato un ultimo sguardo ed è morto; Investe un cane e lo uccide, caccia al pirata della strada: Anziché rallentare ha sterzato e l’ha colpito.

Arezzo, caccia all'investitore che ha ucciso un cane in via dell'AcropoliL’appello lo ha lanciato attraverso i social. Chiede di aiutarlo a rintracciare l’auto che intorno alle 8.30 di lunedì 6 aprile ha investito il suo cane. Tutto è accaduto in via dell’Acropoli su un ... corrierediarezzo.it

L’auto è ripartita e ha investito Choco. Il nostro cagnolino è morto tra le mie braccia. E ora si cercano i responsabiliAdottato dal canile e poi investito a morte senza un perché. Il proprietario del cane racconta quei terribili momenti: È stato ucciso deliberatamente e a sangue freddo, siamo distrutti. La questura ... lanazione.it

L’OIPA esprime profonda indignazione e sconcerto per quanto accaduto a Choco, cane di proprietà investito e ucciso ad Arezzo da un automobilista, che sarebbe poi fuggito senza prestare soccorso Si sarebbe trattato di un gesto vile compiuto volontariame - facebook.com facebook