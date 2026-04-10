Il governo canadese ha introdotto una nuova legge che modifica le norme sulla cittadinanza, consentendo ai figli di cittadini canadesi nati all’estero di richiedere il passaporto del paese. La misura elimina il limite di sangue come requisito principale per ottenere la documentazione ufficiale. La normativa riguarda le persone nate fuori dal territorio canadese e intende facilitare l’accesso ai documenti di identità per questa categoria.

Il governo canadese ha presentato una nuova legislazione per rivoluzionare le regole sulla cittadinanza, permettendo ai figli di cittadini canadesi nati all’estero di ottenere il passaporto nazionale. La riforma mira a eliminare la discriminazione derivante dal limite della prima generazione, che finora impediva la trasmissione automatica dello status ai discendenti nati fuori dai confini del Paese. La decisione politica arriva in risposta alla sentenza emessa dalla Corte Superiore dell’Ontario, che aveva sancito l’incostituzionalità del vecchio sistema. Secondo l’organo giudiziario, le norme precedenti penalizzavano i cittadini canadesi residenti oltre confine, creando disparità legali tra membri della stessa famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canada, via il limite di sangue: nuovi passaporti per i figli all’estero

Assegno Unico: stop ai limiti UE, nuovi diritti per i figli all’esteroIl Governo italiano, attraverso un emendamento al decreto PNRR (DL 19/2026), sta per estendere l’Assegno Unico Universale ai cittadini dell’Unione...

Passaporti facili e voti utili. La mano della sinistra sugli italiani all’esteroIl Consiglio generale dei nostri connazionali fuori confine è ormai un feudo di Pd, patronati e sindacati.