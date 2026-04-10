Campogalliano iniziati i lavori alla rotatoria del centro

Da modenatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campogalliano sono iniziati i lavori di riqualificazione della rotatoria nel centro, situata tra via Garibaldi e via Roma. Le operazioni prevedono la rimozione della vegetazione, la preparazione del terreno, la sostituzione dell’impianto di irrigazione e l’installazione di una lamiera di protezione. La fase preliminare si concentra su interventi di sistemazione del sito, che dureranno diverse settimane prima di passare alle fasi successive.

Sono iniziati i lavori alla rotatoria del centro di Campogalliano, tra via Garibaldi e via Roma.La prima parte dell'intervento consiste nella rimozione della vegetazione esistente, la risistemazione del terreno, la sostituzione dell'impianto di irrigazione e il posizionamento della lamiera di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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