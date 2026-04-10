Campogalliano iniziati i lavori alla rotatoria del centro

A Campogalliano sono iniziati i lavori di riqualificazione della rotatoria nel centro, situata tra via Garibaldi e via Roma. Le operazioni prevedono la rimozione della vegetazione, la preparazione del terreno, la sostituzione dell’impianto di irrigazione e l’installazione di una lamiera di protezione. La fase preliminare si concentra su interventi di sistemazione del sito, che dureranno diverse settimane prima di passare alle fasi successive.

Sono iniziati i lavori alla rotatoria del centro di Campogalliano, tra via Garibaldi e via Roma.La prima parte dell'intervento consiste nella rimozione della vegetazione esistente, la risistemazione del terreno, la sostituzione dell'impianto di irrigazione e il posizionamento della lamiera di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Iniziati i lavori al centro di raccolta comunale di BallabioSono partite oggi, giovedì 26 febbraio, le opere di mitigazione da caduta massi al Centro di raccolta comunale di Ballabio.