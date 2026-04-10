Campobasso avvelenamento di madre e figlia | lascia l' avvocato di Gianni Di Vita

Da tgcom24.mediaset.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pietracatella, nel Campobasso, sono in corso indagini riguardo a un episodio di avvelenamento che ha coinvolto madre e figlia. La procura ha deciso di lasciare l’incarico all’avvocato di una delle persone coinvolte, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda resta al centro dell’attenzione, con i dettagli ancora da definire e senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Un rebus l'avvelenamento di mamma e figlia a Pietracatella, Campobasso. La procura indaga contro ignoti gli investigatori hanno ascoltato una trentina di persone, più a lungo di tutti il padre, Gianni Di Vita, e la figlia maggiore, non presente alla cena incriminata, unici sopravvissuti della famiglia. L'avvocato Arturo Messere, legale dell'uomo, ha rimesso il mandato: non sarà più lui a rappresentare il commercialista ed ex sindaco del Paese, per divergenze - ha spiegato - sull'attività da svolgere in questa fase. L'incarico sarà assunto da Vittorino Facciolla, consigliere della regione Molise ed ex segretario regionale del partito democratico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incaricoCAMPOBASSO – Il fascicolo sul giallo di Pietracatella resta contro ignoti e dunque al momento non ci sono indagati.

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