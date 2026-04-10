A Pietracatella, nel Campobasso, sono in corso indagini riguardo a un episodio di avvelenamento che ha coinvolto madre e figlia. La procura ha deciso di lasciare l’incarico all’avvocato di una delle persone coinvolte, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda resta al centro dell’attenzione, con i dettagli ancora da definire e senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Un rebus l'avvelenamento di mamma e figlia a Pietracatella, Campobasso. La procura indaga contro ignoti gli investigatori hanno ascoltato una trentina di persone, più a lungo di tutti il padre, Gianni Di Vita, e la figlia maggiore, non presente alla cena incriminata, unici sopravvissuti della famiglia. L'avvocato Arturo Messere, legale dell'uomo, ha rimesso il mandato: non sarà più lui a rappresentare il commercialista ed ex sindaco del Paese, per divergenze - ha spiegato - sull'attività da svolgere in questa fase. L'incarico sarà assunto da Vittorino Facciolla, consigliere della regione Molise ed ex segretario regionale del partito democratico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Campobasso, avvelenamento di madre e figlia: lascia l'avvocato di Gianni Di Vita

Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incaricoCAMPOBASSO – Il fascicolo sul giallo di Pietracatella resta contro ignoti e dunque al momento non ci sono indagati.

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Nuovo colpo di scena nel giallo di Pietracatella, madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale. Arturo Messere, il penalista che finora aveva assistito Gianni Di Vita, ha deciso improvvisamente di rassegnare le dimissioni dal suo... x.com

L'avvocato Arturo Messere rinuncia ad assistere Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, morte dopo Natale 2025 in circostanze ancora misteriose. Questa mattina il legale ha comunicato la sua decisione - facebook.com facebook