Campiglio processo per l’accoltellamento | risarcimento da 1 milione

Un giovane di 25 anni si è presentato oggi davanti a un giudice per l’udienza preliminare legata a un episodio avvenuto lo scorso febbraio a Madonna di Campiglio. Durante la serata in discoteca, due lavoratori stagionali sono stati feriti con un coltello, provocando anche un risarcimento di un milione di euro. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario per stabilire le responsabilità.

Un venticinquenne è comparso oggi dinanzi al magistrato per l’udienza preliminare in merito al violento episodio avvenuto a Madonna di Campiglio lo scorso febbraio, quando due lavoratori stagionali furono feriti con un coltello dopo una serata trascorsa in discoteca. L’aggressione, scatenata da motivi banali e aggravata dal consumo di alcol, portò all’arresto immediato del sospettato da parte dei carabinieri, che grazie ai filmati della videosorveglianza riuscirono a rintracciare il giovane, attualmente sottoposto a misure domiciliari. Le richieste risarcitorie e le condizioni dei feriti. Il percorso giudiziario ha oggi un primo passo significativo con la costituzione in parte civile di uno dei lavoratori colpiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campiglio, processo per l’accoltellamento: risarcimento da 1 milione Muore dopo trasfusione di sangue infetto, il ministero della Salute condannato a risarcimento da un milioneIl Tribunale di Genova ha condannato il Ministero della Salute a risarcire con oltre un milione di euro gli eredi di una donna morta nel 2018 dopo... Giustizia troppo lenta: risarcimento da 7.000 euro per un processo durato 17 anniAttesa infinita davanti ai giudici amministrativi, per la Corte di Cassazione si tratta di un caso di processo-lumaca che merita un riconoscimento... Argomenti più discussi: Accoltellamento a Campiglio, processo al via; Rissa con accoltellamento tra stagionali a Madonna di Campiglio, il caso in tribunale: una delle vittime chiede un milione di euro; Montagna, meno sciatori e più qualità: la scommessa di Campiglio. SkiArea Madonna di Campiglio - facebook.com facebook