Campania la Giunta approva il Bilancio gestionale 2026-2028 e una serie di provvedimenti

La Giunta regionale della Campania si è riunita questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia per discutere e approvare il Bilancio gestionale relativo agli anni 2026, 2027 e 2028. Durante la seduta sono stati esaminati anche diversi provvedimenti collegati alle finanze e alla gestione della regione per i prossimi anni. La decisione è stata presa in una riunione che ha coinvolto i membri dell’esecutivo regionale.

Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania, che ha esaminato e approvato il Bilancio gestionale per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. È stata, inoltre, approvata una serie di provvedimenti in materia di Sanità: Aggiornato il Piano operativo regionale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026/2028Questo pomeriggio il presidente Roberto Fico ha presentato alla stampa il documento di Bilancio di previsione 2026-2028, appena approvato dalla... La Giunta regionale approva il bilancio di previsione 2026/2028: i punti salientiIl presidente della Regione Campania Roberto Fico ha presentato il documento di Bilancio di previsione 2026-2028, approvato dalla Giunta regionale. Temi più discussi: Campania, approvato documento tecnico bilancio 2026-2028: via libera a PNRR, sanità e turismo; Proposta di Variante al PGT: la Giunta approva la delibera; Regione Campania, approvato il Bilancio: 1 miliardo per i trasporti, 290 milioni per l'Ambiente; Giunta Regionale della Campania: nuove misure su Sanità, Terzo Settore, Turismo e Caccia. La Giunta regionale approva il Bilancio gestionale e rilancia su Sanità e TrasportiLa Giunta della Campania approva il Bilancio gestionale e potenzia il PNRR Salute con oltre 1,1 miliardi di euro. Novità su assunzioni sanitarie, mobilità elettrica e tutela del centro di Amalfi ... infocilento.it Campania, sanità potenziata e svolta trasporti: le mosse della Regione per il rilancioPiù risorse per la sanità campana, con un incremento di circa 62 milioni di euro destinato al personale nel 2026. È uno dei principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale riunita a Palazzo ... lostrillone.tv Questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania, che ha esaminato e approvato il Bilancio gestionale per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. È stata, inoltre, approvata una serie di provvedimenti tra cui i più significativi: - facebook.com facebook Terna, Tyrrhenian Link: completata la posa del ramo est tra Campania e Sicilia x.com